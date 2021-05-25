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影／台中北屯居酒屋霓虹燈嗨唱 牛仔短裙妹見警手遮臉

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

可惡！全國疫情進入第三級警戒，仍有居酒屋業者無視法規，門外拉下鐵門，室內卻點亮霓虹燈、高唱嗨歌。台中市警局第五分局員警發現稽查，林姓負責人辯稱「沒有營業」，另名身穿牛仔短裙妹見警趕緊遮臉，部分民眾甚至未配戴口罩，警方依違反防疫規定配戴口罩、禁止室內5人以上群聚、禁止現場飲食、店內未落實實聯制等四項規定，移請市政府相關目的事業主管機關裁處。

今晨4時許，台中市第五警分局四平所查獲，北屯區環中路某居酒屋內有民眾群聚歡唱，員警呂孟淳、周嘉宇發現居酒屋以帆布掩蓋假裝未營業，但屋內傳出陣陣男女高歌歡唱歌曲。

警方調查，店內霓虹燈閃爍，身穿牛仔短裙的宋女見到警方趕緊遮住臉，張男（22歲）等7人在店內或坐或站吃東西、唱歌、抽菸，有人甚至沒戴口罩，也未保持1公尺社交安全距離。

林姓負責人（34歲）向警稱，「我們沒有開（營業）」，並指店內都是自己人，並非顧客。

警方進一步解釋，中央流行疫情指揮中心宣布全國進入第三級警戒，全面禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。

現場桌面擺有小吃、飲品與麥克風，顯然有繼續營業與違法群聚情形，警方現場開立紀錄表，將依違反防疫規定配戴口罩、禁止室內5人以上群聚、禁止現場飲食、店內未落實實聯制等四項規定，移請市政府相關目的事業主管機關裁處。

台中市一間居酒屋違規清晨營業，一名身穿牛仔短裙妹見警趕緊遮臉。記者林佩均／翻攝
台中市一間居酒屋違規清晨營業，一名身穿牛仔短裙妹見警趕緊遮臉。記者林佩均／翻攝
台中市一間居酒屋違規清晨營業，警方發現桌面擺滿食物、酒類與菸。記者林佩均／翻攝
台中市一間居酒屋違規清晨營業，警方發現桌面擺滿食物、酒類與菸。記者林佩均／翻攝
林姓負責人與８名友人在店內飲酒歡唱，已違反防疫期間室內禁止５人以上群聚。記者林佩均／翻攝
林姓負責人與８名友人在店內飲酒歡唱，已違反防疫期間室內禁止５人以上群聚。記者林佩均／翻攝

口罩 疫情 實聯制 三級警戒 台中市

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