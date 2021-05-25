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新北中和疫情嚴峻2網咖竟偷開 業者辯：員工在玩、挖礦

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

因應新冠肺炎疫情新北市府下令娛樂業者暫停營業，避免群聚情形發生。中和警分局持續稽查相關營業場所，昨查獲2間網咖業者仍偷偷營業，警方上門後，業者還辯稱是「開給員工玩、挖礦用」。警方將報請主管機關依傳染病防治法裁罰。

中和警分局5月24日稽查娛樂營業場所，發現分別位於中山路三段及民享街的2間網咖業者疑似持續營業。警方指出，2家網咖雖未開門，但從店外發現有燈光，因此輕敲店門，隨即有店員前來應門，入內後發現有5人在店內，且電腦都開機。

警方也發現另一間網咖店內有燈光，懷疑有營業，敲店門後店員應門，警方發現內部有3人在場，且電腦皆開機，店家辯稱在內部打掃，使用電腦「挖礦」，其中還有人說自己是股東，店家沒有營業，店只是開給股東、員工玩。

中和警分局已蒐集相關事證，報請新北市政府依傳染病防治法裁罰，可裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

中和分局呼籲，疫情進入三級警戒，外出時須全程配戴口罩、保持社交距離，避免前往密閉空間及易造成群聚感染的場所，休閒娛樂場所業者必須暫停營業，若有相關違規情事，一定嚴格稽查蒐證，並移請主管機關裁罰。

新北市中和區2網咖疑似偷開，遭警方稽查，並移請衛生機關開罰。記者王怡蓁／翻攝
新北市中和區2網咖疑似偷開，遭警方稽查，並移請衛生機關開罰。記者王怡蓁／翻攝
新北市中和區2網咖疑似偷開，遭警方稽查，並移請衛生機關開罰。記者王怡蓁／翻攝
新北市中和區2網咖疑似偷開，遭警方稽查，並移請衛生機關開罰。記者王怡蓁／翻攝

疫情 傳染病 新冠肺炎 新北

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