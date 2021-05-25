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竹縣北埔冷泉接連遭硬闖烤肉戲水 遊客不守防疫規定警開罰
北埔冷泉是新竹縣著名的觀光景點，尤其每到夏季都會吸引大批遊客前來戲水，或在溪畔烤肉，但早在全國提升為三級警戒前，公所就已經在17日封閉冷泉景區，卻擋不住自私遊客，依然硬闖烤肉，竹東警方接連前往驅離告發，並稱遊客不守防疫規則，他們一定會加強巡邏取締。
全國19日才全提升為三級警戒，戶外禁止10人以上群聚，不過北埔鄉公所早在雙北提升三級時，就已率先公告從5月17日起，北埔冷泉暫不對外開放，且在現場冷泉景區入口處立告示、張貼公告提醒民眾，但仍有遊客無視公告硬闖。
竹東警分局北埔分駐所已連續幾天都前往取締，發現依然有民眾聚集玩水嬉戲，還直接烤肉、大口暢飲，更有多人未戴口罩，儼然是防疫破口，讓前往處理的員警氣憤這些遊客根本搞不清楚現在疫情是多麼嚴峻的情況，立即上前將遊客驅離，並且開單告發。
竹東警方表示，目前北埔冷泉入口已經由員警架設三角錐及封鎖線，呼籲民眾應遵守防疫相關規定，警方也會持續加強巡視，若有發現就會立即勸離，再不聽勸則會依傳染病防治法規定，函請衛生單位裁罰，提醒民眾切勿以身試法。
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