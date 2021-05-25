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嘉縣餐飲業者守規定禁內用 但仍有民眾違法群聚打麻將

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

因應疫情三級警戒嘉義縣23日公告餐飲及賣場禁止現場飲食，只能以實名聯制供民眾外帶餐食或外送，衛生局啟動大規模聯合稽查，首日查核547家，並未發現違規情事；但縣警局昨天仍在中埔發現民眾群聚，連續三天開罰30萬元最重罰單

嘉義縣衛生局昨天起針對餐飲禁止內用部分，動員18鄉鎮衛稽查員，查核取締轄內餐飲業、便利商店和超級市場，尤其是人口密集地區加強早餐業、自助餐及麵食店等小型餐館，共稽查510家餐飲業和37家食品販賣業，無業者違規。

但嘉義縣警方昨天下午仍在中埔鄉查獲一起室內群聚案，中埔分局獲報鄉內和興村疑似有民眾聚賭，到場發現室內有5人群聚，現場雖查無聚賭事實，但已違反室內群聚5人以上規定。

衛生局蒐證後，今天對提供場地的黃女重罰30萬元，這也是嘉義縣府連續3天對違反群聚及休閒娛樂場所未停業開出的第三張30萬元罰單；取締未戴口罩部分，累計至今天已開出23張罰單。

縣府強調，疫情嚴峻民眾應提高警覺，除了餐飲業禁止內用，八大行業和休閒娛樂場所都應停業，違者重罰，絕不寬貸，同時也呼籲民眾減少出門次數、戴口罩和勤洗手，暫時忍耐一時的不便，團結抗疫。

嘉義縣中埔分局昨天查獲轄內有民眾5人聚賭，警方到場發覺雖無聚賭情事，但仍依室內非法群聚隊場地提供者開罰30萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔分局昨天查獲轄內有民眾5人聚賭，警方到場發覺雖無聚賭情事，但仍依室內非法群聚隊場地提供者開罰30萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局人員稽查縣內店家是否遵守禁止內用，經查547間店家全部遵守。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局人員稽查縣內店家是否遵守禁止內用，經查547間店家全部遵守。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔分局昨天查獲轄內有民眾5人聚賭，警方到場發覺雖無聚賭情事，但仍依室內非法群聚隊場地提供者開罰30萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔分局昨天查獲轄內有民眾5人聚賭，警方到場發覺雖無聚賭情事，但仍依室內非法群聚隊場地提供者開罰30萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局人員稽查縣內店家是否遵守禁止內用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局人員稽查縣內店家是否遵守禁止內用。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義 罰單 三級警戒

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