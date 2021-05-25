影／毛巾代替口罩掩面　北市男經勸導不聽一字經辱警遭法辦

國內疫情嚴峻，49歲鄭姓男子近日外出時，卻僅以毛巾掩面，替代口罩，警方上前勸導並詢問身分，鄭男始終不願表明身分資料，最後竟對員警罵一聲「幹！」警方遂依妨害公務現行犯將其逮捕，並依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

警方表示，鄭男5月21日下午3時許行經台北市中正區中華路、南海路口時，僅以毛巾綁住面部替代口罩，因現今國內疫情嚴峻，民眾外出皆須戴口罩，轄區泉州街派出所警員張耿豪、陳佶豐見狀便上前勸導，並確認鄭男身分。

但鄭男不願說明身份資料，強調「只是出門走走」，質問員警「你有什麼問題？這樣（毛巾掩面）還不行嗎？」員警也反問「這裡是不是外面？現在是不是要戴口罩？你這樣是戴口罩嗎？」

雙方僵持不下，鄭男忽朝員警罵一聲「幹！」現場員警遂將鄭男依妨害公務現行犯上銬逮捕，返所偵詢後依妨害公務罪嫌送辦，並依傳染病防治法函送衛生局裁罰。