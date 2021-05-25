影／楠梓警一周開出116件未戴口罩違規 連通緝犯也栽了

高雄一名42歲柯姓男子，昨天上午獨自行走在高楠公路與德民路口時，因未戴口罩，遭楠梓警分局巡邏員警發現；員警見狀上前盤查，柯男竟心虛，試圖快步逃離，卻仍遭警攔下；除向柯男開未戴口罩告發單，經查發現，他為過失致死通緝犯，並隨即移送台中地方法院歸案。

楠梓警分局員警，於昨天上午10時，巡邏時，赫然發現柯男，未戴口罩，獨自行走在高楠公路與德民路口，警見狀上前攔阻，員警除向柯提供口罩，並用酒精進行手部消毒，也依傳染病防治法向他開立告發單。

員警經查，發現柯男為過失致死通緝犯，便將他依過失致死通緝移送台中地方法院歸案。

經楠梓警分局統計，自全國防疫提升三級警戒以來，依規定，室外及營業場所都需強制戴口罩，截至今天上午10時為止，共開出116件未戴口罩告發單。