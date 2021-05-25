快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天降甘霖 馬崙山大火狂燒一周稍獲控制 燒毀5.4公頃

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延。圖／東勢林管處提供
森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延。圖／東勢林管處提供

台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，東勢林區管理處投入森林護管員地面滅火，空勤總隊也從空中投水滅火，陸空聯合搶救，昨日下午山區降雨，提高地表燃料濕度，火勢已稍獲控制，今日出動直升機空勘，發現仍有煙點，出動36名地面救火人員進行火場巡查及煙點處理，延燒面積約5.4公頃。

東勢林管處表示，火場為八仙山事業區第102林班地，為二葉松針闊葉混淆林，油脂豐富，且地面腐質層堆積厚達50公分，林火較易燃燒，為控制火場範圍，避免持續擴大，森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延，並處理多處立木樹幹火，即使手起水泡、灰頭土臉也不喊苦；空勤總隊也從空中投水滅火。

昨日下午馬崙山區降雨，提高地表燃料濕度，火勢已稍獲控制，今天經空勤總隊出動直升機空中勘察，發現仍有煙點，今天持續動員36人上山進行火場巡查及煙點處理，目前延燒面積約5.4公頃。

東勢林管處呼籲疫情已升至三級警戒，所轄森林育樂場域及步道暫停開放，請民眾勿前往山區。

森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延。圖／東勢林管處提供
森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延。圖／東勢林管處提供
台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，已延燒一周。圖／東勢林管處提供
台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，已延燒一周。圖／東勢林管處提供

空勤總隊 直升機 三級警戒

延伸閱讀

玉山林班延燒8天獲控制 仍有2處殘火無擴燃

馬崙山持續延燒 6天逾5.4公頃

玉山林班燒8天獲控制 森管員歡呼終於能回家

影／馬崙山森林大火疑山頂炊事餘燼引燃 查證屬實重罰

相關新聞

影／台中南屯工地大樓入夜還在燒 工地主任：今有施工

台中市南屯區忠勇路、向上路五段的一處建築大樓工地，今晚6時許傳出火警，警、消已趕赴現場滅火，火勢延燒大樓的7、8樓，因搶...

台中南屯區大樓工地傳火警 地板不斷崩塌搶救中

台中市南屯區忠勇路、向上的的一處建築大樓工地，在今晚6時許傳出火警，警、消已趕赴現場滅火，根據現場消防人員回報，大樓工地...

嘉市連鎖養生館求生推「到府」按摩 遭檢舉勸導速刪文

全台三級警戒，嘉義市政府本月15日公布休閒娛樂場所要暫停營業，但嘉市1家連鎖養生館在臉書公告，提供「到府」腳底按摩，被民...

影／南投養生館偷營業被抓包 報請斷水電勒令停業

全台第3級疫情警戒，明令禁止八大行業停業，南投縣草屯鎮中興路上某SPA養生館卻仍私下接客，經警方埋伏蒐證，21日掌握有客...

工研院自駕車遭追撞 其中一名男子下車未戴口罩被熱議

台68線快速公路今天上午發生追撞車禍，民眾目擊自小客車竟衝撞工研院的自動駕駛車輛，造成快速公路上滿地碎片及漏油，但民眾熱...

男到超商不戴口罩 遭店員勸阻不聽還咆哮：不就你最大？

全台疫情三級警戒，民眾外出需戴口罩，一名吳姓男子今天中午到台中谷關一家連鎖超商，因未戴口罩，遭店員勸導，吳男惱羞成怒，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。