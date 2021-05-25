天降甘霖 馬崙山大火狂燒一周稍獲控制 燒毀5.4公頃

森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延。圖／東勢林管處提供

台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，東勢林區管理處投入森林護管員地面滅火，空勤總隊也從空中投水滅火，陸空聯合搶救，昨日下午山區降雨，提高地表燃料濕度，火勢已稍獲控制，今日出動直升機空勘，發現仍有煙點，出動36名地面救火人員進行火場巡查及煙點處理，延燒面積約5.4公頃。

東勢林管處表示，火場為八仙山事業區第102林班地，為二葉松針闊葉混淆林，油脂豐富，且地面腐質層堆積厚達50公分，林火較易燃燒，為控制火場範圍，避免持續擴大，森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場，開闢防火線、移除燃料，隔絕地表火蔓延，並處理多處立木樹幹火，即使手起水泡、灰頭土臉也不喊苦；空勤總隊也從空中投水滅火。

昨日下午馬崙山區降雨，提高地表燃料濕度，火勢已稍獲控制，今天經空勤總隊出動直升機空中勘察，發現仍有煙點，今天持續動員36人上山進行火場巡查及煙點處理，目前延燒面積約5.4公頃。