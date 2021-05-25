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避免基隆鐵路街成萬華翻版 員警日夜站崗嚴查全都關了
基隆孝四路小姑娘小吃店女員工確診，由於距離鐵路街很近，女員工還曾被挖角到其他小吃店，市府嚴防類似萬華群聚，警方示針對轄內鐵路街加強守望與巡查，日夜都站崗。目前店家鐵門都已拉下，暫時停業避風頭。
第一分局副分局長侯興龍今天受訪表示，分局長楊効宜指示部署警力加強查緝與提升守望強度，不容鐵路街成防疫破口，自5月15日起除加強查緝鐵路街色情外，並規畫全天候守望勤務，全力制止業者僥倖心態，防堵該處成防疫破口。
警方特別叮嚀執勤同仁防堵色情外也要注意自身防疫安全，應全程戴上口罩，必要時戴上面罩與護目鏡，也呼籲不肖業者勿以身試法。
國內疫情嚴峻，為加強相關防疫措施，5月19日起至28日提升全國疫情警戒至第三級，特定行業營業場所一律暫停營業，基隆市警局長林炎田為免防疫破口出現，指示針對轄內鐵路街加強守望與巡查。
文安里長李隆進說，鐵路街業者現在也都封閉了，警察局、里幹事一天來好多次，也都勸導，現在都關了，業者也都配合關門休息。
基隆市孝四路「小姑娘」小吃店40多歲女員工，案3835先前公布確診後，她的男性友人案4808、男性友人的兒子案4811也都確診，市長林右昌今天公布4808及4811相關足跡，但令人憂心的是這名女員工5月初在小姑娘小吃店上班，後來被挖角到另一家小吃店，市長認為有點像萬華群聚案，非常擔心此案。
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