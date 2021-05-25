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街友被當病毒心難受 對社工說「說不定你比我危險！」

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市社會局加強街友訪視及防疫宣導，鼓勵他們接受安置避疫。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局加強街友訪視及防疫宣導，鼓勵他們接受安置避疫。圖／高雄市社會局提供

三級警戒下，許多場所關閉，街友上廁所、喝水恐碰壁，若打工機會也斷，收入歸零，處境更艱難。高雄市社會局近期加強街友訪視，除安排入住街友中心短期收容，也啟動「合約旅館短期安置」機制，提高街友入住意願，近期有31人接受安排，找到棲身之所避疫。

高雄市社會局救助科長林欣緯說，高雄市列冊街友395人，多數街友嚮往無拘無束生活，住街友中心過團體生活意願不高，許多街友在公園涼亭過夜，防疫期公園涼亭被圍起，棲身之所減少了。部分街友會到超商借廁所，近期超商廁所關閉，進超商要實聯制等，要踏進店內更難，成為疫情下首當其衝的弱勢者。

「說不定你比我還危險咧！」50歲張姓街友直白不失幽默的話，讓社工哭笑不得。他告訴前來關懷的社工說，自己通常待在公園陰涼角落避暑，絕對保持社交距離，「一般民眾不會靠近我，大家都離得遠遠的，我只是看起來髒一點，但很多人看到我像看到病毒一樣！」

他感嘆街友被汙名化，還要承擔防疫破口罵名，「說不受傷是騙人的」，社工苦口婆心勸說入住街友服務中心，他勉強同意短期安置，並告訴社工「我知道你很關心我們，也很為難啦！就先去住一段時間，讓大家不要那麼疑慮。」

高雄市社會局委託社福團體開辦鳳山、三民街友中心，入住安置以6個月為原則，有獨立房間及餐食，目前沒有住滿。人安基金會在鹽埕、楠梓、鳳山也有平安站據點也供應食宿。

人安基金會高雄平安站長林松柏說，他們定期發給口罩等防疫物資給街友，也提醒他們減少外出，多數街友打零工度日，若有做粗工機會還是會上工，畢竟疫情還看不到盡頭，經濟不能斷炊。

疫情非常時期，如何解決喝水、如廁等需求，林松柏說，街友生存能力比外界想像中的更強大，如何找水是街友維生最重要一課，之前曾有大學生與街友做訪談、貼身觀察，對街友如何活下去的韌性與機智也感到佩服。

曾有大學生與街友做訪談、貼身觀察，體驗街友生活模式，對街友的生存本領感到佩服。圖／人安基金會提供
曾有大學生與街友做訪談、貼身觀察，體驗街友生活模式，對街友的生存本領感到佩服。圖／人安基金會提供
曾有大學生與街友做訪談、貼身觀察，體驗街友生活模式，對街友的生存本領感到佩服。圖／人安基金會提供
曾有大學生與街友做訪談、貼身觀察，體驗街友生活模式，對街友的生存本領感到佩服。圖／人安基金會提供
高雄市社會局加強街友訪視及防疫宣導，鼓勵他們接受安置避疫。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局加強街友訪視及防疫宣導，鼓勵他們接受安置避疫。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局加強街友訪視，鼓勵他們接受安置避疫，社會局長謝琍琍（右）也親上第一線。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局加強街友訪視，鼓勵他們接受安置避疫，社會局長謝琍琍（右）也親上第一線。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局加強街友訪視，鼓勵他們接受安置避疫，社會局長謝琍琍（中）也親上第一線。圖／高雄市社會局提供
高雄市社會局加強街友訪視，鼓勵他們接受安置避疫，社會局長謝琍琍（中）也親上第一線。圖／高雄市社會局提供

街友 社工 高雄市

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