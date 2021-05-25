音響聲吵到住戶睡不著 酒吧因疫歇業還要賠鄰居3萬元

高雄市鼓山區一間深夜酒吧，深夜酒吧低頻音「動動動」作響，吵得樓上大樓鄰居睡不著，去年4月住在3樓的謝姓夫妻求償獲賠12萬元，後來5樓的李姓住戶也認為睡眠品質大受影響，提告求償50萬元，法官認為酒吧噪音已被住戶多次檢舉，因此高雄地方法院簡易庭判已因疫情歇業的酒吧業者，還要再賠李姓住戶3萬元。

楊姓男子租下鼓山區一棟住宅大樓一樓店面經營酒吧，營業時間從晚間10點至隔日凌晨6點，但每到營業時間，酒吧內傳來「動動動」低頻音響，吵得樓上住戶不得安寧，3樓的謝姓夫妻檔因此出現焦慮、睡眠障礙症，兩人為此借宿友人家。

雖然環保局曾因此派員稽查16次，未檢出噪音超標，但法官認為酒吧遭檢舉達16次，加上還有其他住戶作證，稱酒吧營業時常吵得住戶無法入睡，音響「動動聲」還會讓心臟「碰碰碰」，因此認定酒吧確實擾鄰，判決楊姓業者要賠償謝姓夫妻檔合計12萬元。

謝姓夫妻勝訴後，5樓的李姓住戶也受不了低頻音響，跟進向楊姓業者提告；李男無奈說，從酒吧開業以來，因酒吧隔音措施不足，他每晚都要忍受不規則的音樂干擾，已經造成他居住品質受影響，因此提告求償50萬元，彌補他的損失。