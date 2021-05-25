東大門夜市拆光？傳假訊息者遭警法辦

有民眾在地方社群網站散布「東大門夜市拆光夷為平地」不實假訊息，警方循線調查，將發布者移送偵辦。

本土疫情持續延燒擴大，全國進入三級警戒防疫，配合政府政策，各地夜市早已休市，暫停營業。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，日前執行網路巡邏，發現有民眾涉嫌在花蓮「我愛玉里」臉書社群中傳播東大門夜市遭拆光夷為平地的假消息。經查東大門夜市並無夷為平地的情事。由於影響公共安寧甚鉅，立即循線調查，將散布假訊息者移送偵辦。

玉里警分局長陳蔚文呼籲民眾，不要任意散播未經查證的不實消息，對於網路（FB、line）流傳的訊息應多加求證辨別真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息的傳播者、製造社會大眾非必要恐慌。

民眾若順手轉傳或貼文、貼圖，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5規定，最高可處3年以下有期徒刑或拘役或新台幣300萬元罰鍰。