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外國網友稱需30萬元周轉 婦人欲解除郵局定存險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

64歲王姓婦人透過網路認識自稱在英國經營投資產業的外籍男子邁可，兩人互加LINE成為好友後，邁可向王女表示，公司急需購買機器，希望她匯30萬元給他周轉，王女昨天到台南市成功路郵政總局要解除30萬定存，郵局人員警覺有異，報警及時勸阻。

台南市警五分局北門派出所，昨天中午近11點，接獲成功路郵政總局報案，有民眾疑似遭詐騙，巡佐陳慶章、警員楊仁杰立即到場了解。

王姓婦人表示，她在網路通訊軟體認識一名自稱在英國開公司投資產業的外籍男子，兩人互加好友聊天。對方向王女表示公司急需購買一批機器，因手頭資金不足廠商要求先匯入保證金才能下單訂貨，希望王女能借他30萬以解燃眉之急，王女答應，男子要其將30萬匯入其指定帳戶，王女聽從指示前往郵局匯款。

「我要解除30萬定存」，王女到郵吳姓專員為其辦理時關心提問解除定存原因，王女說要匯款給外籍網友，吳專員一聽要匯款給網友便提醒王女可能遇到詐騙，通報警方前來協助。員警到場詢問後告知她遭詐騙，並說明網路交友詐騙的手法，提醒勿掉入詐騙陷阱，經警方與行員的勸說下王女才取消匯款。

警方呼籲民眾，網路世界陷阱多，絕對不要聽從匯款，並多方查證所說是否屬實，以免受騙，如有疑慮可電洽165反詐騙專線。

王姓婦人遭到電信交友詐騙，警方及時勸阻她才未匯出30萬元。圖／讀者提供
王姓婦人遭到電信交友詐騙，警方及時勸阻她才未匯出30萬元。圖／讀者提供

詐騙 郵局

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