影／台南市鴨母寮市場旁車禍 騎機車80歲老先生命危

台南市北區忠義路三段和裕民街口，今天上午10點多發生轎車和機車車禍，騎機車80歲老先生一度被卡在轎車輪胎下，由於鄰近鴨母寮菜市場，許多熱心民眾找來磚塊墊高轎車，合力抬起轎車後，才將老先生救出，但老先生被救出時沒有呼吸心跳，由救護車緊急送醫。

台南市消防局救災救護中心，今天上午10點22分接獲報案，位於北區鴨母寮菜市場附近，有人被壓在轎車底下。救護車到場後，發現老先生被壓在轎車底下，一度無法救出，請求破壞器材車支援。

在菜市場賣碗粿阿婆說，老先生到菜市場買菜，騎機車經過路口被轎車撞上，熱心民眾找來磚塊墊高轎車，合力抬起轎車後，才將老先生脫出來出。