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影／台南市鴨母寮市場旁車禍 騎機車80歲老先生命危
台南市北區忠義路三段和裕民街口，今天上午10點多發生轎車和機車車禍，騎機車80歲老先生一度被卡在轎車輪胎下，由於鄰近鴨母寮菜市場，許多熱心民眾找來磚塊墊高轎車，合力抬起轎車後，才將老先生救出，但老先生被救出時沒有呼吸心跳，由救護車緊急送醫。
台南市消防局救災救護中心，今天上午10點22分接獲報案，位於北區鴨母寮菜市場附近，有人被壓在轎車底下。救護車到場後，發現老先生被壓在轎車底下，一度無法救出，請求破壞器材車支援。
在菜市場賣碗粿阿婆說，老先生到菜市場買菜，騎機車經過路口被轎車撞上，熱心民眾找來磚塊墊高轎車，合力抬起轎車後，才將老先生脫出來出。
轄區警方到場測繪，初步了解，轎車女駕駛由南向北行經忠義路三段，老先生騎機車由西向東沿裕民街行駛，行經路口發生車禍。轎車女駕駛沒有飲酒，她表示要回醫院回診，沒有看到老先生騎機車出來。女駕駛被警方留置調查車禍經過，釐清肇事責任。
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