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影／75歲翁車故障卡內側車道好緊張 警「推」一把救援

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市75歲陳翁載妻出門，停等紅燈時愛車莫名故障，加上環中路與榮德路口進行道路施工，導致內側車道回堵。警方馳抵，請陳翁控制方向盤，警員多次提醒陳「不要踩油門、不要踩油門」，就怕車輛忽然暴衝，陳婦在後協助引導車流，警員陳博武將故障車推到路旁，紓解車流。

「車子停紅燈就不動了！」台中市75歲陳翁載妻子出門，行經北屯區環中路與榮德路口停等紅燈，車輛卻停在內側車道一動也不動，由於該路口進行道路施工、車道狹窄，後方車流嚴重回堵。

台中市警察局第五分局四平所警員陳博武到場，先安撫陳老夫婦不要慌，再協助查看車輛狀況，與兩人商議後，由陳翁控制方向盤，陳員使力推車，陳婦協助引導後方車流。

推移車輛過程中，陳翁右腳多次踩油門，陳員趕緊大聲提醒，「不要踩油門！不要踩油門！」、「等一下（車子）會爆衝」、「控制方向盤就好嘿」，婦人負責引導後方車流，陳員趕緊將故障車輛推到路旁，通報道路救援單位。

第五警分局長林沐弘讚許，警員陳博武當機立斷的協助，並提醒民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，輪胎、引擎、大燈是否正常，油箱的油是否足夠，並記得定期維修保養車輛，如遇車輛拋錨，應先在車輛後方擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，避免交通事故發生。

警員陳博武奮力將故障車輛推到路旁，快速紓解回堵車流。記者林佩均／翻攝
警員陳博武奮力將故障車輛推到路旁，快速紓解回堵車流。記者林佩均／翻攝
陳氏夫妻的車輛故障卡在內側道路，警方馳抵在後方推車排除，快速紓解回堵車流。記者林佩均／翻攝
陳氏夫妻的車輛故障卡在內側道路，警方馳抵在後方推車排除，快速紓解回堵車流。記者林佩均／翻攝

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