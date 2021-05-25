快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三峽民宅當小吃店 5老人群聚飲酒遭逮還想找理由

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

三峽分局三峽派出所23日下午接獲民眾反映，一處位於中正路1段民宅違反防疫規定，當小吃店營業，結果連同66歲張姓女老闆在內共3男2女遭逮，最老消費者還高齡83歲。當事人第一時間還謊稱是朋友，警方調查發現不少人互不認識，且桌上飯菜證據明顯，依法開罰。

疫情目前全國處於三級警戒，包括八大特種營業場所、易聚集場所及茶室等都暫停營業，張姓女老闆卻無視防疫作為，雖然外面有貼戴口罩標語，實際暗地營業。

警方指出，民宅外面並無招牌，張姓女老闆平時以接待熟客為主，這次被抓到還供稱是認識的朋友吃個飯，事實上其他3男1女多半互不認識，年齡都在5、60歲以上，甚至最老顧客還超過80歲，讓警方搖頭，認為都什麼時候還在飲酒作樂。

蒐證後警方依程序函報主管機關，依違反傳染病防治法相關規定予與財閥，三峽分局表示，轄內KTV等特定營業場所共118處，會持續加強稽查業者應照指揮中心公告事項暫停營業，若被查獲將面臨6到30萬不等罰鍰，希望能全心防疫，讓社會早日恢復運作。

業者在外面看似貼著防疫作為，實際上卻暗地營業。圖／三峽分局提供
業者在外面看似貼著防疫作為，實際上卻暗地營業。圖／三峽分局提供
三峽派出所現場破獲3男2女在民宅內偷營業的小吃部飲酒作樂。圖／三峽分局提供
三峽派出所現場破獲3男2女在民宅內偷營業的小吃部飲酒作樂。圖／三峽分局提供

疫情 口罩 傳染病 三級警戒

延伸閱讀

防疫分流 台南北門區公所啟動異地辦公

大甲警到汽車旅館防疫宣導 警察和業者也保持安全距離

基隆小吃店女員工確診 林右昌：有點像萬華群聚案

林右昌下令嚴查「茶桌仔」 基隆確診除1例全和萬華有關

相關新聞

街友被當病毒心難受 對社工說「說不定你比我危險！」

三級警戒下，許多場所關閉，街友上廁所、喝水恐碰壁，若打工機會也斷，收入歸零，處境更艱難。高雄市社會局近期加強街友訪視，除...

音響聲吵到住戶睡不著 酒吧因疫歇業還要賠鄰居3萬元

高雄市鼓山區一間深夜酒吧，深夜酒吧低頻音「動動動」作響，吵得樓上大樓鄰居睡不著，去年4月住在3樓的謝姓夫妻求償獲賠12萬...

外國網友稱需30萬元周轉 婦人欲解除郵局定存險被騙

64歲王姓婦人透過網路認識自稱在英國經營投資產業的外籍男子邁可，兩人互加LINE成為好友後，邁可向王女表示，公司急需購買...

影／台南市鴨母寮市場旁車禍 騎機車80歲老先生命危

台南市北區忠義路三段和裕民街口，今天上午10點多發生轎車和機車車禍，騎機車80歲老先生一度被卡在轎車輪胎下，由於鄰近鴨母...

三峽民宅當小吃店 5老人群聚飲酒遭逮還想找理由

三峽分局三峽派出所23日下午接獲民眾反映，一處位於中正路1段民宅違反防疫規定，當小吃店營業，結果連同66歲張姓女老闆在內...

影／台中七旬翁不戴口罩警勸 不戴反嗆：我大你多少歲

目前全台都是新冠肺炎疫情的三級警戒，市民外出需配戴口罩，不過第二警分局前天獲報，七旬林姓老翁在北區漢口路步行時，沒戴口罩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。