三峽民宅當小吃店 5老人群聚飲酒遭逮還想找理由

三峽分局三峽派出所23日下午接獲民眾反映，一處位於中正路1段民宅違反防疫規定，當小吃店營業，結果連同66歲張姓女老闆在內共3男2女遭逮，最老消費者還高齡83歲。當事人第一時間還謊稱是朋友，警方調查發現不少人互不認識，且桌上飯菜證據明顯，依法開罰。

因疫情目前全國處於三級警戒，包括八大特種營業場所、易聚集場所及茶室等都暫停營業，張姓女老闆卻無視防疫作為，雖然外面有貼戴口罩標語，實際暗地營業。

警方指出，民宅外面並無招牌，張姓女老闆平時以接待熟客為主，這次被抓到還供稱是認識的朋友吃個飯，事實上其他3男1女多半互不認識，年齡都在5、60歲以上，甚至最老顧客還超過80歲，讓警方搖頭，認為都什麼時候還在飲酒作樂。