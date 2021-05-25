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影／台中七旬翁不戴口罩警勸 不戴反嗆：我大你多少歲

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前全台都是新冠肺炎疫情三級警戒，市民外出需配戴口罩，不過第二警分局前天獲報，七旬林姓老翁在北區漢口路步行時，沒戴口罩，警員前往查處時，勸導林翁戴上口罩，沒想到林拒不配合，還直說「我大你幾歲，你才20幾歲而已」，警方依規蒐證後，依違反傳染病防治法，函送市府裁處。

台中市第二警分局表示，新冠肺炎確診病例增多，台中從19日升為三級警戒後，不斷接獲市民撥打110報案，檢舉未戴口罩的案件，迄今接獲近百件檢舉，分局獲報後，都會立刻派遣員警前往勸導，要求配合政府防疫政策佩戴口罩，絕大多數民眾都是疏忽或一時忘記，經警方到場勸導後多能立即佩戴。

不過前天上午7時許，第二警分局永興所獲報，林姓老翁（73歲）沿北區漢口路西往東方向步行，步行期間都沒有佩戴口罩，兩名警員前往查處，確認林翁沒戴口罩後，警員詢問「你的口罩呢？有沒有口罩？」，沒想到林翁不配合警方勸導，還反嗆警員「我大你幾歲，你才20幾歲，戴口罩根本沒效果，不知道敬老尊賢嗎」等語，因林翁拒不配合，警員依傳染病防治法，函送市府裁處。

第二警分局長蔡元戎說，全國疫情嚴峻，已進入三級疫情警戒，在防疫期間民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，為了自己健康也為了他人著想，籲請民眾千萬要理性遵守政府規定。員警發現民眾有未戴口罩情形將先行勸導，勸導未從者，也將依傳染病防治法掣單移送裁罰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民一起共同防疫。

台中市林姓老翁前天在北區漢口路被民眾發現沒戴口罩，警方前往勸導，林翁仍不配合，警方依法蒐證後函送市府裁處。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓老翁前天在北區漢口路被民眾發現沒戴口罩，警方前往勸導，林翁仍不配合，警方依法蒐證後函送市府裁處。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓老翁前天在北區漢口路被民眾發現沒戴口罩，警方前往勸導，林翁仍不配合，警方依法蒐證後函送市府裁處。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓老翁前天在北區漢口路被民眾發現沒戴口罩，警方前往勸導，林翁仍不配合，警方依法蒐證後函送市府裁處。記者陳宏睿／翻攝

口罩 新冠肺炎 疫情 三級警戒

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