聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中七旬翁不戴口罩警勸 不戴反嗆：我大你多少歲
目前全台都是新冠肺炎疫情的三級警戒，市民外出需配戴口罩，不過第二警分局前天獲報，七旬林姓老翁在北區漢口路步行時，沒戴口罩，警員前往查處時，勸導林翁戴上口罩，沒想到林拒不配合，還直說「我大你幾歲，你才20幾歲而已」，警方依規蒐證後，依違反傳染病防治法，函送市府裁處。
台中市第二警分局表示，新冠肺炎確診病例增多，台中從19日升為三級警戒後，不斷接獲市民撥打110報案，檢舉未戴口罩的案件，迄今接獲近百件檢舉，分局獲報後，都會立刻派遣員警前往勸導，要求配合政府防疫政策佩戴口罩，絕大多數民眾都是疏忽或一時忘記，經警方到場勸導後多能立即佩戴。
不過前天上午7時許，第二警分局永興所獲報，林姓老翁（73歲）沿北區漢口路西往東方向步行，步行期間都沒有佩戴口罩，兩名警員前往查處，確認林翁沒戴口罩後，警員詢問「你的口罩呢？有沒有口罩？」，沒想到林翁不配合警方勸導，還反嗆警員「我大你幾歲，你才20幾歲，戴口罩根本沒效果，不知道敬老尊賢嗎」等語，因林翁拒不配合，警員依傳染病防治法，函送市府裁處。
第二警分局長蔡元戎說，全國疫情嚴峻，已進入三級疫情警戒，在防疫期間民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，為了自己健康也為了他人著想，籲請民眾千萬要理性遵守政府規定。員警發現民眾有未戴口罩情形將先行勸導，勸導未從者，也將依傳染病防治法掣單移送裁罰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民一起共同防疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言