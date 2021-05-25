影／台中七旬翁不戴口罩警勸 不戴反嗆：我大你多少歲

目前全台都是新冠肺炎疫情的三級警戒，市民外出需配戴口罩，不過第二警分局前天獲報，七旬林姓老翁在北區漢口路步行時，沒戴口罩，警員前往查處時，勸導林翁戴上口罩，沒想到林拒不配合，還直說「我大你幾歲，你才20幾歲而已」，警方依規蒐證後，依違反傳染病防治法，函送市府裁處。

台中市第二警分局表示，新冠肺炎確診病例增多，台中從19日升為三級警戒後，不斷接獲市民撥打110報案，檢舉未戴口罩的案件，迄今接獲近百件檢舉，分局獲報後，都會立刻派遣員警前往勸導，要求配合政府防疫政策佩戴口罩，絕大多數民眾都是疏忽或一時忘記，經警方到場勸導後多能立即佩戴。

不過前天上午7時許，第二警分局永興所獲報，林姓老翁（73歲）沿北區漢口路西往東方向步行，步行期間都沒有佩戴口罩，兩名警員前往查處，確認林翁沒戴口罩後，警員詢問「你的口罩呢？有沒有口罩？」，沒想到林翁不配合警方勸導，還反嗆警員「我大你幾歲，你才20幾歲，戴口罩根本沒效果，不知道敬老尊賢嗎」等語，因林翁拒不配合，警員依傳染病防治法，函送市府裁處。