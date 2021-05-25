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大甲警到汽車旅館防疫宣導 警察和業者也保持安全距離

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局員警到汽車旅館防疫宣導，警察和旅館人員在室外也保持安全社交距離。圖／警方提供
台中市大甲警分局員警到汽車旅館防疫宣導，警察和旅館人員在室外也保持安全社交距離。圖／警方提供

加強防疫宣導，台中市大甲警分局員警最近到汽車旅館防疫宣導，員警和旅館人員在室內外都保持安全社交距離，連拍照也遵守規定。

警方表示，新冠肺炎議題，已提升至國家安全層級，為免汽車旅館密閉空間成為群聚場所造成防疫破口，台中市大甲警分局長李建興重視疫情防範，指示各分駐(派出)所主動積極稽查轄區內汽車旅館並進行勸導，讓業者配合政府一同做好防疫工作。

外埔分駐所長紀適華規劃勤務，明察暗訪，到轄區內商務汽車旅館宣導，因應新冠肺炎疫情嚴重，台中市特定行業自5月15日起全面禁止營業，為防止上述從業人員轉為地下式經營，分局不定時稽查，並請汽車旅館協助防疫工作，如有發現業者承租汽車旅館，從事陪酒事或其他違法事宜，儘速與分局聯絡，以免防疫破口發生另宣導外出時全程配戴口罩、停止室內5人、室外10人以上的群聚活動、營業場所及洽公機關落實人流管制，配戴口罩，保持社交距離、公共場域加強清潔消毒等，落實防疫無漏洞。

外埔所所長紀適華表示，汽車旅館、小吃店等公共場所，都應遵守中央流行疫情指揮中心所定的防疫措施，降低自身及遭他人感染的風險，警方將主動進行稽查與宣導，呼籲民眾在國內防疫關鍵時刻，應提高警覺，落實防疫措施，防範疫情擴散。

員警對旅館人員宣導時，遵守安全社交距離，室內1.5公尺，室外1公尺，拍照宣導時也保持安全距離，做好示範。

台中市大甲警分局員警到汽車旅館防疫宣導，警察和旅館人員在室外也保持安全社交距離。圖／警方提供
台中市大甲警分局員警到汽車旅館防疫宣導，警察和旅館人員在室外也保持安全社交距離。圖／警方提供

汽車旅館 社交距離 疫情

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