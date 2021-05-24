台南彈簧床工廠大火驚傳爆炸聲 2千坪幾乎全面燃燒

台南市安南區科技五路法蘭西床公司及廠房，今天晚上7點3O分發生火災，因風勢助長，火勢一發不可收拾，二層樓約2千坪廠房幾乎全面燃燒，消防人員全力搶救中。

台南市消防局救災救護中心，今晚約7點3O分接獲報案，位於安南區科技五路彈簧床工廠棧板起火延燒廠房。

土城消防人員到場，發現廠房內堆置大批床墊及床墊原料易燃物，還不時傳來爆炸聲。廠方人員說，工廠人員都已撤出。

消防人員在廠房四周射水，火勢在1個多小時後初步控制。據了解，法蘭西床公司主要生產彈簧床，德泰牌彈簧床是知名名牌。至於起火原因待火勢撲滅後才能步一步由消防局火災調查科人员查明。