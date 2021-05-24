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PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

新店警確診 中民派出所關門消毒

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新店警分局今表示，中民派出所一名30多歲的員警21日快篩陽性，該員目前已送檢疫旅館隔離，23日獲知二篩確診訊息。與該員警接觸的7名員警立即請假居家自主健康管理中，並於今日上午安排快篩。中民派出所關閉、消毒，由石碇分駐所支援工作。

新店警分局表示，中民派出所一名員警曾在5月12日與友人在萬華聚餐，友人16日告訴他快篩新冠肺炎快篩陽性反應，該員警除了告知分局外，並馬上前往篩檢，分局當時也針對派出所實施消毒。

21日該員一篩陽性，分局便通知曾與該員接觸的7名員警，立即請假居家自主健康管理中，並於今日上午安排快篩。23日晚間，則接獲該員警二篩確診。

新店警分局表示，中民派出所地點偏遠，治安單純，在清潔消毒後，派出所關閉，暫停勤務運作，由鄰近的石碇分駐所警力協助受理民眾臨櫃案件報案及執行治安、交通維護工作。分局也在23日通知石碇區公所針對石碇區各所進行駐地、車輛及裝備連續三天全面清潔消毒。

中民派出所一員警確診新冠肺炎。記者王怡蓁／翻攝
中民派出所一員警確診新冠肺炎。記者王怡蓁／翻攝

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