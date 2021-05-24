台中大貨車沒扣好 開到一半「頭掀了」撞破監視器箱

台中市鄒姓男子在今天下午駕駛大貨車，行經西屯區工業區一路時，疑車頭扣環與後方連結車體沒扣好，導致車頭突然「掀開」，貨車也因此撞上路旁的監視器箱，造成毀損，警方獲報到場對鄒酒測，發現無酒精濃度，鄒辯稱是車頭與後方車體沒扣好才釀禍，詳細案發原因，有待交大事故組後續釐清。

據查，台中市鄒姓男子（48歲）是大貨車司機，他在今天下午1時許，駕駛大貨車沿西屯區工業區一路內側車道，往工業區八路行駛時，鄒的車頭突然「掀開」，導致鄒無法注意車前狀況，鄒車直接撞上路旁的監視器箱，兩個監視器箱都因此毀損，鄒車上載的空鋼桶，也掉落到地面，車頭、車身都有受損，幸好除了鄒左手有擦傷外，未造成其他人員傷亡。