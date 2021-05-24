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台中大貨車沒扣好 開到一半「頭掀了」撞破監視器箱

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄒姓男子在今天下午駕駛大貨車，行經西屯區工業區一路時，疑車頭扣環與後方連結車體沒扣好，導致車頭突然「掀開」，貨車也因此撞上路旁的監視器箱，造成毀損，警方獲報到場對鄒酒測，發現無酒精濃度，鄒辯稱是車頭與後方車體沒扣好才釀禍，詳細案發原因，有待交大事故組後續釐清。

據查，台中市鄒姓男子（48歲）是大貨車司機，他在今天下午1時許，駕駛大貨車沿西屯區工業區一路內側車道，往工業區八路行駛時，鄒的車頭突然「掀開」，導致鄒無法注意車前狀況，鄒車直接撞上路旁的監視器箱，兩個監視器箱都因此毀損，鄒車上載的空鋼桶，也掉落到地面，車頭、車身都有受損，幸好除了鄒左手有擦傷外，未造成其他人員傷亡。

台中市第六警分局交通分隊獲報到場酒測，鄒無酒精濃度，鄒辯稱，應該是大貨車的車頭與後方連結處「沒扣緊」，才會導致車頭掀開，往前翻落，造成車禍，詳細的事故原因，將有待交大事故組後續釐清，另外也將一併通知市府，依肇責向駕駛求償損失。

台中市鄒姓男子在今天下午1時許，駕駛大貨車行經西屯區工業區一路時，因車頭掀開，導致貨車自撞路旁2個監視器箱，貨車上的鋼桶也掉落到路面，幸好只有鄒左手受傷。圖／讀者提供
台中市鄒姓男子在今天下午1時許，駕駛大貨車行經西屯區工業區一路時，因車頭掀開，導致貨車自撞路旁2個監視器箱，貨車上的鋼桶也掉落到路面，幸好只有鄒左手受傷。圖／讀者提供
台中市鄒姓男子在今天下午1時許，駕駛大貨車行經西屯區工業區一路時，因車頭掀開，導致貨車自撞路旁2個監視器箱，貨車上的鋼桶也掉落到路面，幸好只有鄒左手受傷。圖／讀者提供
台中市鄒姓男子在今天下午1時許，駕駛大貨車行經西屯區工業區一路時，因車頭掀開，導致貨車自撞路旁2個監視器箱，貨車上的鋼桶也掉落到路面，幸好只有鄒左手受傷。圖／讀者提供
台中市鄒姓男子在今天下午1時許，駕駛大貨車行經西屯區工業區一路時，因車頭掀開，導致貨車自撞路旁2個監視器箱，貨車上的鋼桶也掉落到路面，幸好只有鄒左手受傷。圖／讀者提供
台中市鄒姓男子在今天下午1時許，駕駛大貨車行經西屯區工業區一路時，因車頭掀開，導致貨車自撞路旁2個監視器箱，貨車上的鋼桶也掉落到路面，幸好只有鄒左手受傷。圖／讀者提供

監視器 台中市

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