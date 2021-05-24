桃園男找前女友解悶 妻找上門他爬陽台逃跑墜5樓亡

桃園市彭姓男子昨日晚間因為與妻子吵架，跑到前女友租屋處聊天解悶，結果妻子半夜帶著姊姊、友人找上門，彭男疑因慌亂想從陽台離開，不幸失足自5樓墜落，送醫3小時後宣告不治。

家住桃園市大園區的彭姓男子（30歲）昨日晚間與陳姓妻子（27歲）疑發生口角，便離家前往前女友簡姓女子（29歲）在蘆竹區福安街5樓租屋處。

據了解，晚間0時許，陳女帶著親姊姊、2名男性友人找上門，一行人先是在房前不斷敲門，簡女不願打開，一夥人見門上掛的是傳統喇叭鎖，便用力踹開，進入其租屋處，然而卻不見彭男蹤影。

直到陳女姊姊自陽台往下一看，才發現彭男倒臥在1樓地上，下樓找到他時仍有意識，便立刻撥打119報案，將彭男送醫搶救，但他仍不幸於上午3時許辭世。