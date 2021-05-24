女患者錯過看診時間叫囂 踹警察、扯掉警察口罩遭強制送醫

新冠肺炎防疫期間，醫護人員在第一線作戰，不料三軍總醫院北投分院，今天上午11時許，有女患者大鬧診間，引發騷動，台北市警局北投分局員警獲報到場，女患者情緒激動推擠員警，還扯掉男警的口罩，全案經急診室醫師評估達強制就醫標準，協助救護人員將女子台上擔架強制送醫。

北投分局大屯派出所指出，今天上午11點43分，接獲北投三軍醫院急診室報案，一名患女子在診間2樓吵鬧，希望警察趕赴現場協助處置。3員警到場處置，女子情緒激動的說「讓開！」警察不斷相勸「你不要再踢人了、不要這樣」女子還是踹警察，大喊「放開！警察強制！」還動手扯掉男警的口罩。

民眾見狀在臉書社團台北之北投幫發文，中年女性被3警察上銬，台上救護車擔架，過程中女性非常不配合一直踹警察，接著還拉掉其中1名警察的口罩，還要拿手機錄影拍警察沒戴口罩。網友稱，中年女性有戴口罩被強制送醫，如果女子要po警察沒戴口罩「我有看到是被女子拉掉的」

大屯派出所表示，女子錯過醫師看診時間，情緒不穩在診間吵鬧，不停大聲叫囂「我有病」，動手推警員警拉扯口罩，經急診室醫師評估，已達強制送醫程度，員警隨即協助消防救護人員強制送醫。