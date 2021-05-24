聽新聞
test
0:00 / 0:00
女患者錯過看診時間叫囂 踹警察、扯掉警察口罩遭強制送醫
新冠肺炎防疫期間，醫護人員在第一線作戰，不料三軍總醫院北投分院，今天上午11時許，有女患者大鬧診間，引發騷動，台北市警局北投分局員警獲報到場，女患者情緒激動推擠員警，還扯掉男警的口罩，全案經急診室醫師評估達強制就醫標準，協助救護人員將女子台上擔架強制送醫。
北投分局大屯派出所指出，今天上午11點43分，接獲北投三軍醫院急診室報案，一名患女子在診間2樓吵鬧，希望警察趕赴現場協助處置。3員警到場處置，女子情緒激動的說「讓開！」警察不斷相勸「你不要再踢人了、不要這樣」女子還是踹警察，大喊「放開！警察強制！」還動手扯掉男警的口罩。
民眾見狀在臉書社團台北之北投幫發文，中年女性被3警察上銬，台上救護車擔架，過程中女性非常不配合一直踹警察，接著還拉掉其中1名警察的口罩，還要拿手機錄影拍警察沒戴口罩。網友稱，中年女性有戴口罩被強制送醫，如果女子要po警察沒戴口罩「我有看到是被女子拉掉的」
大屯派出所表示，女子錯過醫師看診時間，情緒不穩在診間吵鬧，不停大聲叫囂「我有病」，動手推警員警拉扯口罩，經急診室醫師評估，已達強制送醫程度，員警隨即協助消防救護人員強制送醫。
警方呼籲，正值防疫期間，若家中有情緒不穩定患者需要就醫，應陪同就醫已接受醫師專業評估及照護，切勿滋擾防疫醫護人員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言