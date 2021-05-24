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台中討債傷人案3人去過萬華 快篩結果出爐了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓、陳姓男子為了索討300萬債務，涉嫌在22日挾劉姓男子到台北市萬華區討債，陳事後在台中市東區汽車旅館內，持折疊刀刺劉左胸2刀，警、消獲報到場後，除將劉送醫外，循線查緝林、陳到案，不過正值疫情期間，警方有將3人送採驗，採驗結果在今天下午2時許出爐，3人都是陰性，另外有接觸到3人的辦案人員，也有進行快篩，都為陰性。

台中市消防局昨天下午5時許獲報，東區旱溪東路一段的汽車旅館發生打架糾紛，救護人員將左胸有受刀傷的劉姓男子（26歲）送往中國醫藥大學急救，第三警分局獲報到場時，在汽車旅館附近查獲涉案的陳姓男子（20歲）以及行凶的折疊刀一把，並查出另外一名不在場的林姓男子（28歲）也有涉嫌，今天凌晨循線查緝林到案。

據查，被刺傷的劉姓男子與林姓男子有300萬的借貸關係，因劉遲遲無法還錢，雙方已約好22日北上台北市萬華區討錢，林還找來陳幫忙，但22日北上討錢未果，三人返回台中後，昨天上午投宿在台中市東區的汽車旅館內，林、陳二人不讓劉離開，要劉「想辦法找錢」。

林離開汽車旅館後，要陳幫忙看管劉，昨天下午5時許，劉要離開汽車旅館房間，陳不讓劉離開，拿出折疊刀威嚇，雙方發生肢體衝突，過程中劉左胸被刺中2刀，並逃出求援，有民眾發現後，通報警、消到場。

台中市第三警分局表示，目前正值新冠肺炎疫情期間，因被害人與嫌疑人都有到台北萬華，已依規定通報相關單位，排定2名涉嫌人、被害人進行快篩，快篩結果也在今天下午2時許出爐，3人都為陰性，另外有接觸3人的辦案人員，同樣也有快篩，結果都為陰性。

台中市陳姓男子昨天涉嫌持刀在東區摩鐵內傷人，警方帶陳到醫院接受新冠肺炎的快篩，檢驗結果為陰性。圖／讀者提供
台中市陳姓男子昨天涉嫌持刀在東區摩鐵內傷人，警方帶陳到醫院接受新冠肺炎的快篩，檢驗結果為陰性。圖／讀者提供

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