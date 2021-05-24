台中麻將館、夾娃娃機違法營業 警巡邏抓防疫破口

疫情嚴峻，台中市警方針對市府要求暫停營業的特種娛樂場所及選物販賣機加強巡查，昨天查獲大里區有麻將館營業，中區有選物販賣機重啟營業，警方除要求停業，並移請市府開罰。

台中市警察局霧峰分局今天表示，中央疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒，宣布特種娛樂行業全面暫停營業，台中市政府依據依中央防疫因應指示，公告特種娛樂等23大場所自15日起暫停營業。

警方為防止業者假關門、偷營業情形，每日均加強巡查並成立複查小組，不定時針對停業場所實施複查，霧峰警分局於昨天下午5時多，發現大里區國光路二段一處麻將休閒館鐵捲門開啟大半，現場燈光閃爍。

警方入內調查發現，場所內有負責人等共7人，其中有4人坐在麻將桌前把玩撲克牌，違法繼續營業及群聚，形成防疫破口，立即要求停止營業並開立紀錄表，將檢附相關事證移請市府主管機關，依傳染病防治法裁罰新台幣6萬至30萬元。

此外，中市府並已要求全市選物販賣機（俗稱夾娃娃機）自5月17日起至6月8日止暫停營業，若業者違規營業可依法開罰。

台中市警局第一分局大誠分駐所於22日巡邏時，發現中區民權路一家娃娃機業者重啟營業，已違反防疫規定，警方除依規定查處報請市府裁罰外，並要求業者立即停業。