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移工常聚台中公園 中警用多語宣導避免成「防疫破口」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因應新冠肺炎確診病例增加，全台已提升為三級警戒，市民外出時需依規定戴口罩，不過台中市第二警分局考量到轄區內有台中公園，平時是外籍移工喜歡休憩的場所，所以二分局也在昨天配合建設局人員，利用多語版的防疫文宣，向公園內的外籍人士、移工進行宣導，希望外籍人士能配合政府的防疫政策。

台中市第二警分局公園所表示，轄內台中公園是為台中知名地標，是外籍人士及外籍移工經常活動場所，每日除加強園區內防疫巡查， 昨天下午2時許，也配合市府建設局人員對現場民眾實施勸導，並同步進行越、印、泰、英等多語防疫宣導。

公園所指出，現場還有提供多語版防疫文宣，要求民眾外出需全程佩戴口罩，並保持社交距離，宣導人員還在現場示範，酒精消毒自我防疫的重要性，強調防疫不分國籍，希望不論台灣人民或是外籍人士，都能做好防疫工作。

第二警分局長蔡元戎說，疫情急遽升溫，民眾應確實遵守政府的相關法令，戴好口罩再出門並避免群聚，以減少病毒傳播風險，警方將配合衛政單位加強稽查，對於未戴口罩民眾嚴正執法，未來也將配合政策滾動式修正，針對轄內人潮易群聚場所編排稽查勤務，展現政府落實防疫的決心，確保民眾身心健康。

台中市第二警分局公園所，昨天下午與建設局人員，一起到外籍人士、移工愛造訪的台中公園，進行多語宣導，希望外籍人士配合防疫工作。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局公園所，昨天下午與建設局人員，一起到外籍人士、移工愛造訪的台中公園，進行多語宣導，希望外籍人士配合防疫工作。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局公園所，昨天下午與建設局人員，一起到外籍人士、移工愛造訪的台中公園，進行多語宣導，希望外籍人士配合防疫工作。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局公園所，昨天下午與建設局人員，一起到外籍人士、移工愛造訪的台中公園，進行多語宣導，希望外籍人士配合防疫工作。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局公園所，昨天下午與建設局人員，一起到外籍人士、移工愛造訪的台中公園，進行多語宣導，希望外籍人士配合防疫工作。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局公園所，昨天下午與建設局人員，一起到外籍人士、移工愛造訪的台中公園，進行多語宣導，希望外籍人士配合防疫工作。圖／第二警分局提供

口罩 移工 台中市

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