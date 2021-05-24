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影／新莊員警怒勸不得群聚 酒客不爽差點吵了起來
新北市確診人數持續增加，市長侯友宜昨天下午才剛宣布三重、新莊區，將繼板橋、中和區之後設置「熱區防疫中心」。不料當天晚上新莊丹鳳地區就被檢舉仍然有人群聚飲酒，員警前往耐心規勸，但因已經連勸好幾日，越說越生氣，弄到酒客也不爽，彼此差點吵了起來，後來各被勸退。
原因是新莊區中正路929巷內，就在當地龍福里辦公室旁，有家檳榔攤長期擺設桌椅供客人飲酒聊天，即便疫情嚴峻，昨晚7時許仍聚集五、六人圍坐，吃吃喝喝喧嘩，雖然還不到10人戶外群聚開罰標準，附近居民還是很不高興，在臉書貼文責怪里長漠不關心。
轄區丹鳳派出所獲報派員趕抵，剛開始員警耐心好言相勸，但實在因為連續勸了好幾天卻依然故我，員警越來越生氣、話越說越重，後來有1名酒客不爽質問員警為何這樣不客氣，雙方就快吵了起來，最後有人出面打圓場並請眾人解散離開。
新莊警分局丹鳳派出所副所長王粕任說，當時在場酒客均有佩戴口罩，喝酒時才拉下，員警後來告誡檳榔攤老闆，若再提供桌椅、場所讓人群聚飲食，將錄影存證直接依法開罰，不再規勸；老闆允諾會遵守防疫規定。
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