警政署防疫再升級 明起搬到警專學校異地辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，警政署上周啟動居家辦公後，防疫再升級，明天起實施異地辦公，將抽調部分警官赴警察專科學校上班，預計有84人「辦公室搬家」，除了副署長視狀況輪替，其餘常態進駐不輪替，減少署內群聚感染風險，以儲備警力。

警政署人事室昨天通報異地辦公，前往警專的有副署長1人、警監二階警政委員1人、核稿委員1人及各組、室、中心副主管18人，各組、室內部的科或組也要指派1人前往，以專員為原則共63人。最晚今天敲定名單。

除3名副署長輪流進駐，其餘異地辦公人員固定不替換，入校時掃瞄實聯制QR Code，若請假由同單位異地辦公同事代理。警政署派資訊室1名警務正、1名廠商人員赴警專，協助處理公務電腦問題。