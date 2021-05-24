酒吧不開找友人打麻將 8人全被罰

酒吧等休閒娛樂場所開不了，竟然找來友人群聚賭博！高雄中正二路上某酒吧雖關起門來，但負責人林姓男子，卻找來7名友人在內以底30元、台10元的規則打麻將，被轄區警方新興分局查獲，全數被依傳染病防治法送衛生局裁罰。

據了解，新興警分局今天凌晨3點多時接獲檢舉，指新興區中正二路上有酒吧在疫情期間仍違規營業，但當警員到達現場時，酒吧大門緊閉，警方便在店門外埋伏。

直到上午9點多時，酒吧大門開啟，警方才得以進入臨檢。入內發現酒吧內除負責人林男外，還有張姓（31歲）、蔡姓（32歲）、陳姓（21歲）、龔姓（29歲）男子及古姓（31歲）、吳姓（35歲）、戴姓（34歲）女子等7人。