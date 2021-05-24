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台中燒炭3死案 男主人老闆：他經常借錢已欠10餘萬元

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區上午傳出夫妻帶兩幼子燒炭自殺，造成3死1送醫慘劇。據了解，藍姓男主人是在建築工地貼磁磚，他的老闆說，這半年多來都有盡量找工作給他做，平均每月大概可領到4萬元，但仍持續向他借錢，前前後後欠了10多萬元。

另據藍的姊姊說，他有精神疾病，之前有過自殺未遂記錄。警方在藍的家裡也發現有許多藥袋，也發現一些就診資料上寫著「思覺失調」病名。

據警方調查，藍姓男子從事的是散工，得視工作而定，有才會找他，也就是非固定的工作。據其老闆說，知道他有經濟壓力，有特別找工作給他做，但不了解為何每月都借錢。

據指出，藍家是三房格局，藍和妻子及兩子平常同睡一臥室，其內由兩張床拼成，另兩房則堆置雜物，經鑑識，現場無打鬥痕跡，也未留遺書，死因有待檢察官進一步驗屍。

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