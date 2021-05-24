疫情中的溫暖！一家7口租屋被燒住廟 志工急修屋助返家

彰化縣和美鎮一中低收入戶家庭今年3月住家發生火災燒毀，雖全家逃過一劫，但一家人無處去，夫妻只能帶著4名就學子女暫住當地廟宇，彰化縣政府整合民間慈善單位資源，幫忙整修被燒毀的房子，並提供二手家具，協助一家七口返回原屋居住。

縣府指出，陳小姐與丈夫原先都在和美租屋生活，共同撫養4名孩子，還照顧高齡阿嬤，夫妻倆分別從事作業員及駕駛怪手工作，今年3月因電器問題發生火災，當天因一樓發生火災導致一家人受困，幸好鄰里幫忙呼叫救護車送醫治療後，全家才能平安在一起，但也讓他們頓失住所。

陳小姐一家出院後先到當地廟宇借住，有了安穩的臨時住處，縣府也連結資源協助提供生活用品及舒緩經濟，但一家人仍希望重返原先住處，恢復過往生活，考量到租屋處因火災毀損多處，需要重新修整才能再次入住，火災卻讓夫妻倆都必須暫停工作照顧孩子，家庭經濟收入停擺，修繕費用讓夫妻倆負擔沉重，遲遲無法搬回原住處。

縣府社會處指出，連結了「伊格魯修繕志工團」、「彰化縣永旭慈善會」、「五姥關懷協會」、「甘霖慈善積德會」、「修圓行善團」、「福寶社區二手家具」整合各項資源，動員超過40位志工協助修繕房子。

伊格魯修繕志工團執行長洪俊男說，到現場看屋況，一樓整個燒毀，二樓也被煙燻，志工來自各地一起協助，考量到疫情當時升溫，廟方不便讓一家人繼續入住，也擔心時間拖越久越難將大家聚在一起修繕，趕在兩天趕快完成。