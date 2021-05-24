疫情嚴峻 彰化仍有嫖客買春及登山客不戴口罩

彰化縣政府昨天公布累計84人確診，疫情嚴峻時刻，仍有嫖客與女子性交易遭警方查獲，依社會秩序維護法裁處；另有登山健行民眾未戴口罩，員警當場開立勸導單，民眾趕緊戴上。

彰化縣一名確診者接受疫調時卻隱瞞自己爬山、泡茶的行程，彰化縣政府將依傳染病防治法開罰。彰化縣警察局田中分局今天接獲民眾指田中鎮一處登山步道有民眾未戴口罩健行，警方立即前往，果然發現2名未戴口罩民眾，員警當場開立勸導單，也要求立即戴上。

田中分局表示，轄區有清水岩、鼓山寺、松柏坑三大登山系統，許多民眾平假日到此健行運動，配合防疫，許多步道已暫時封閉，今天執勤未見大批人群，上山遊客三三兩兩，且多有保持社交距離、戴口罩，將持續要求派出所每天派員到各登山步道勸導民眾遵守規定。

另外，彰化縣警察局鹿港分局加強巡查暫時停業的八大行業，也同時防範從業女子流竄成立工作室或在賓館賣淫，鹿港分局昨天接獲情資指鹿港鎮某家汽車旅館近日常有妙齡女子獨自進入，研判有性交易可能，昨晚立即規劃勤務派員埋伏，果然看見一名身材豐腴女子將車輛停在旅館外，一邊講手機獨自走向櫃檯詢問房號。

鹿港分局表示，見時機成熟，在旅館業者配合下，並經嫖客吳姓男子同意後進入房間，吳男辯稱房內的柯姓女子為女朋友，但卻無法稱呼全名，最後吳男坦承與柯女以新台幣4000元從事性交易。

鹿港分局指出，經查柯女未在八大行業上班，柯女及吳男量測額溫正常，無新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關症狀，經酒精擦手並戴口罩、穿防護衣在戶外偵詢處所製作筆錄，詢問後依社會秩序維護法裁處。

芳苑分局昨天也接獲線報指出，彰化縣二林鎮建興街一間出租套房內有印尼籍逃逸女移工從事非法性交易，當場查獲詹姓嫖客與這名印尼籍女子從事「全套」性交易，現場查獲4300元性交易費用、保險套、潤滑液等證物，全案依社會秩序維護法裁處。