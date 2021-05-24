杜鵑營地大火逾200小時 火勢受控但仍有火煙冒出

八通關杜鵑營地（玉山事業區第52林班）森林火災迄今已邁入第200小時，儘管火情受到控制，但今天上午仍傳出有2處冒出火煙，林管處護管員也持續以地面部隊配合空勤灑水作業，目前應變小組仍在現場持續觀測，並撲滅殘火。

八通關杜鵑營地大火自16日凌晨延燒至今已第8天，總計動員嘉義、南投、屏東等地林管處，加上陸航特、國搜等共計814人次，延燒面積約71公頃，被害面積約15公頃以上。

嘉義林管處集結所有人力，成立災害緊急應變小組，克服3000公尺極端氣候和陡峭地形，兵分多路開闢防火線，加上近日山區降雨，火勢受到控制，但白天因天氣炎熱，今天中午火場再傳2處火煙。

林管處表示，其中1處地勢陡峭不易到達，請求陸航特投水，直接命中，另派遣2組森林護管員，抵達現場撲滅餘火，其他人員分配任務觀測火勢及撲滅殘火。