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台中大里燒炭3死 男童校長憂還有其他家庭有經濟困境

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區上午傳出夫妻帶兩幼子燒炭自殺，造成3死1送醫慘劇。據死亡的男童就讀小學林姓校長指出，藍家經濟情況不佳，藍童列入課後照顧對象，但受疫情影響，上周該校進行線上教學，男童未進入群組，曾打電話向藍妻詢問，但藍妻回接也未回。

林姓校長說，目前疫情下，許多家長失去了工作，他十分擔心還有家庭會發生家計問題，希望政府應給這些家庭協助。

他指出，藍家的經濟拮据，男童父領有精障補助，但是曾兩度申請低收入戶補助未過。學校知道藍家情形，因此把藍童列為課後照顧對象，並在註冊費、雜費等方面給予減免，以協助就學。

林姓校長說，學校上午曾到男童家了解，同時給家屬慰問金。另外，生還的女童就讀霧峰一家幼兒園，上午也前往醫院陪同女童。

警方調查，家中男主人藍姓男子平日在建築工地貼磁磚打零工，日收入1500元，但因有兩幼子要養，經濟捉襟見肘，另還罹有精神疾病，經常看身心科。對於何以導致要燒炭尋短，待進一步釐清。

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