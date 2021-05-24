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更生女台中女監縱火 又到區公所開瓦斯公共危險起訴
罹思覺失調症的林姓女子，因犯竊盜、偽造文書等罪被判刑入獄，今年初有期徒刑執行完畢後出獄，疑不滿管理人員管教、及疑與太平區公所人員結怨，2月24日上午，先前往台中女監停車場縱火，燒毀2輛自小客車後；再前往太平區公所，打開小瓦斯桶開關閥縱火未遂，台中地檢署今天依公共危險等罪將林女起訴。
起訴書指出，林女（43歲）今年元月9日自台中女監服刑期滿出獄後，因對女監心生不滿，於2月24日上午騎機車在太平區德安街一城土地公廟內，竊取小瓦斯桶1桶，及至不詳處取得小瓦斯桶1桶，前往台中女監停車場縱火，燒毀2輛自小客車。
經台中女監員工持滅火器滅火，並請消防局到場滅火而撲滅火勢，警方在火場查扣林女遺留在理場的小瓦斯桶2桶及打火機2支。
林女自台中女監離去後，騎機車前往台中市東區七中路南門福德祠內，竊取小瓦斯桶1桶，再騎機車前往太平區公所A棟前廣場，進入區公所社會課辦理低收入戶證明後，將小瓦斯桶及所申辦的低收入證明帶至D棟走廊，打開小瓦斯桶開關閥，使瓶內液化石油氣漏逸並瀰漫。
林女再使用隨身攜帶的打火機將低收入戶證明點燃，隨即離開現場，經太平區公所人員發現緊急關閉小瓦斯桶開關閥。經警於當天下午，循線查獲林女。檢察官以她有重大精神疾病，依照精神衛生福利法規定，強制將林女送醫治療。
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