更生女台中女監縱火 又到區公所開瓦斯公共危險起訴

罹思覺失調症的林姓女子，因犯竊盜、偽造文書等罪被判刑入獄，今年初有期徒刑執行完畢後出獄，疑不滿管理人員管教、及疑與太平區公所人員結怨，2月24日上午，先前往台中女監停車場縱火，燒毀2輛自小客車後；再前往太平區公所，打開小瓦斯桶開關閥縱火未遂，台中地檢署今天依公共危險等罪將林女起訴。

起訴書指出，林女（43歲）今年元月9日自台中女監服刑期滿出獄後，因對女監心生不滿，於2月24日上午騎機車在太平區德安街一城土地公廟內，竊取小瓦斯桶1桶，及至不詳處取得小瓦斯桶1桶，前往台中女監停車場縱火，燒毀2輛自小客車。

經台中女監員工持滅火器滅火，並請消防局到場滅火而撲滅火勢，警方在火場查扣林女遺留在理場的小瓦斯桶2桶及打火機2支。

林女自台中女監離去後，騎機車前往台中市東區七中路南門福德祠內，竊取小瓦斯桶1桶，再騎機車前往太平區公所A棟前廣場，進入區公所社會課辦理低收入戶證明後，將小瓦斯桶及所申辦的低收入證明帶至D棟走廊，打開小瓦斯桶開關閥，使瓶內液化石油氣漏逸並瀰漫。