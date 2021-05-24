台中大里燒炭3死 男主人打零工兩度申請低收未過

台中市大里區上午傳出夫妻帶兩幼子燒炭自殺，造成3死1送醫慘劇，警方初步了解，家中男主人藍姓男子平日在建築工地貼磁磚打零工，日收入1500元，但因有兩幼子要養，經濟捉襟見肘，另還有情緒問題，經常看身心科。對於何以要燒炭尋短，待進一步釐清。

據鄰居指出，藍姓男子（38歲）和張姓妻子（39歲）4年多前搬到大里區中山路該社區大樓居住，育有讀小學二年級的男童（7歲）和幼稚園大班的女童（6歲）；夫妻倆經常吵架，昨晚還吵得特別激烈，鄰居還為此向管理員反映。

藍的老闆上午7時許連絡藍，因藍電話雖通，但一直無人接聽，於是前往了解。因門打不開，於是向警方報案，警方請消防人員破門入內，在臥室房內發現藍夫妻兩人和男童倒臥在床上已死亡，女童因中途聞到異味曾跑至客廳睡，雖後來又跑回臥房睡，但消防人員進入時，她仍清醒並能走動，逃過一劫，後來送醫觀察。

據藍的老闆說，藍打貼磁磚零工，日領1500元，上周六還曾工作。藍的姊姊說，有一年多未與弟弟連絡，但知道他罹有精神疾病，即使回到屏東還是會去看身心科，不了解他夫妻為何經常吵架。藍有領精障補助，但兩度申請低收入戶未過。

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