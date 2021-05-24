影／醉鄰居鬧事要砍人 他拿棍棒還擊 兩人沒戴口罩挨罰

新北市1名許姓男子剛與女友一起搬進新莊區租屋處不久，昨天深夜竟被公寓對門鄰居潘姓男子拿開山刀質問：為何勾搭我老婆？2人大打出手雙雙掛彩，被警方噴辣椒水制止，許男大聲喊冤：他是誰啊？我根本就不認識！同時因為防疫期間沒戴口罩打架，2人均被函送衛生局依法開罰。

據了解，29歲許男才跟27歲女友剛搬到新莊區天祥街某公寓大約2個星期，根本還沒機會認識新鄰居，卻被住在公寓對門的32歲潘姓男子，懷疑與他當檳榔西施的41歲妻子「有染」。

潘男昨天上午魯莽猛敲許男家門，當時許男外出上班，只剩女友在家，莫名其妙劈頭被質問：你男人為何勾搭我老婆？潘男甚至闖進臥室打開窗戶，害人家飼養的寵物貓咪受到驚嚇跑出戶外。

到了昨天晚上9時許，潘男在外飲酒之後返回住處，又開始發酒瘋，大呼小叫要許男出來面對，甚至手持開山刀在樓下嚷嚷著要跟許男「輸贏」。許男於是隨手從街上撿起1根木棍，三兩下就把潘男打倒在地，但手掌、手臂也被刀割傷。

當時警方獲報趕抵，2人仍打得不可開交，員警於是朝2人噴辣椒水制止，直到支援警力趕抵，將2人送醫之後帶回調查，許男大喊倒楣，聲稱根本不認識對方，潘男口口聲聲質疑妻子「討客兄」卻拿不出證據，最後雙方互控傷害。