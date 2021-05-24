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真實版火神的眼淚 竹縣消防員驚險品田山搜救紀錄公開

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

武陵四秀之一的品田山5月初發生一起墜谷意外，新竹縣政府消防局出動6人組成的山難搜救小組，在短短24小時內，將墜落者從200公尺深的斷崖下，沿著近乎垂直的山壁搬運至三角點，過程驚險又艱辛，消防局也將搜救過程整理成搜救紀實的影片，並上傳至消防局YouTube頻道https://youtu.be/85Syyk2d84I，希望藉著真實版「火神的眼淚」影片的分享，讓民眾對於消防員的「日常」，有更進一步認識。

消防局指出，新竹縣轄內有一半的土地都屬山區，僅去年就執行18件山難搜救勤務，今年5月初接獲一起品田山的搜救案件，由於海拔高達3524公尺、地勢又是幾近垂直的懸崖，且受限直升機搭乘人數，只能派遣6人進行搜救，被視為是「不可能的任務」。

因為天氣及環境許可，搜救人員很「幸運」可以乘坐直升機直達品田山，省下整整一天的腳程，不過此舉卻有引發高山症而致命的危險，因此成員們在飛機上也相當緊張，不斷調整呼吸，而從事消防工作19年、出勤300多次山難搜救勤的帶隊官、第二大隊小隊長馬明義也坦言，出發前就知道不容易，但到達現場後發現困難度遠超過他的想像，沒有把握可以完成。

到達現場後，看到的是無止境的碎石陡坡、幾近垂直的懸崖，在行走的過程中，風化的岩塊不斷滑落，攀爬的過程中，腳下數度沒有踩點，連資深搜救人員、寶山分隊小隊長吳昌瑀都表示，從事消防工作十多年來，第一次感到恐懼與絕望，當時內心只有一個信念「我要活下來」。

從接獲派遣到上直升機只有1小時的準備，6名搜救人員都記得帶搜救用的繩索、勾環等裝備器材，卻忘了帶炊煮用的瓦斯罐，而隔天早晨等待直升機前來吊掛的過程中，因低溫寒冷，大家輪流穿羽絨衣保暖，也讓他們印象深刻。

消防局也說，因路程遙遠，山難搜救勤務的編排經常都是一梯次3天，連帶影響消防員的休假，但大家都自願停止休假選擇執行勤務。除了消防員辛苦，身為消防員的家眷也不好受，伴侶無法返家的時候必須獨自撐起照顧家庭、孩子的責任，更擔心他們的安危。

品田山5月初發生一起墜谷意外，山難搜救小組在短短24小時內，將墜落者從200公尺深的斷崖下，沿著近乎垂直的山壁搬運至三角點。記者陳斯穎／翻攝
品田山5月初發生一起墜谷意外，山難搜救小組在短短24小時內，將墜落者從200公尺深的斷崖下，沿著近乎垂直的山壁搬運至三角點。記者陳斯穎／翻攝
救難人員將墜落者合力搬運至三角點，再由直升機吊掛下山。記者陳斯穎／翻攝
救難人員將墜落者合力搬運至三角點，再由直升機吊掛下山。記者陳斯穎／翻攝
品田山山勢陡峭，直升機無法直接下到山谷進行吊掛作業，需由救難人員將墜落者合力搬運至三角點。記者陳斯穎／翻攝
品田山山勢陡峭，直升機無法直接下到山谷進行吊掛作業，需由救難人員將墜落者合力搬運至三角點。記者陳斯穎／翻攝

直升機 消防員 山難

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