娃娃機業者不甩疫情繼續開 中警查獲一家送市府裁處

因應新冠肺炎疫情升溫，台中市政府已宣布23類行業暫停營業，不過後續台中市警局仍陸續查獲按摩店、娃娃機業者違規營業，第一警分局大誠所在前天在中區民權路發現，有一家張姓業者仍無視禁令，違規經營娃娃機，警方在蒐證後，函送市府經發局認定裁罰。

台中市第一警分局大誠分駐所在22日巡邏時發現，中區民權路張姓娃娃機業者（39歲）無視禁令重啟營業，違反防疫規定，警方除依規定查處報請市政府裁罰並要求業者立刻停業。

第一警分局表示，為防堵新冠肺炎疫情擴散，已要求台市選物販賣機（俗稱娃娃機）從今年5月17日起至6月8日止暫停營業，若業者違規營業，將依據傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上1.5萬以下罰鍰。