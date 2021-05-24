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男子酒後訪友打擾居民 警到場發現未戴口罩又是通緝犯

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣一名身形壯碩近百公斤重的陳姓男子，昨天凌晨喝酒後到芎林鄉尋找友人，卻將他人民宅誤認為友人住處，不斷敲門呼喊讓居民不勝其擾，警方獲報到場後，現陳男未戴口罩，警方盤查身分意外發現是通緝犯，立即拿口罩要求陳男戴上並逮捕，全案移送新竹地檢署。

新竹縣警察局橫山分局表示，昨天凌晨0點40分許接獲民眾報案，一名身形壯碩的男子深夜在戶外大聲呼喊，讓周遭住戶不勝其擾，也覺得害怕，芎林分駐所接獲110通報，立即指派線上2網4名警力趕往現地，除見陳男將他人民宅誤認為友人住處不斷敲門呼喊，警員劉士銘也發現他未戴口罩，當下制止他靠近警方，並質問疫情期間前為何不戴口罩。

陳男欲到車上拿口罩戴上，卻將屋主停放屋外的轎車誤以為自己所有，車門怎麼也打不開，員警詢查其身分時，陳回答支支吾吾，最後警方以電腦查詢顯示他揹負2項通緝案件，立即拿口罩給他並要求戴上，隨後依照警方疫情期間處理案件防疫標準作業程序，將他移送新竹地檢署。

橫山分局分局長羅裕城表示，疫情嚴峻，警察為第一線接觸民眾的執法人員，為了確保員警人身安全，都嚴格要求穿戴護目鏡、手套、口罩，進出機構分流管制、勤務進、出消毒、易地辦公等，反覆實際操作防疫sop，希望前來洽公民眾也能遵守防疫規定佩戴口罩，人人做好防護措施。

陳男欲到車上拿口罩戴上，卻將屋主停放屋外的轎車誤以為自己所有，車門怎麼也打不開。圖／警方提供
陳男欲到車上拿口罩戴上，卻將屋主停放屋外的轎車誤以為自己所有，車門怎麼也打不開。圖／警方提供
陳姓男子昨天凌晨喝酒後到芎林鄉尋找友人，卻將他人民宅誤認為友人住處，不斷敲門呼喊讓居民不勝其擾。圖／警方提供
陳姓男子昨天凌晨喝酒後到芎林鄉尋找友人，卻將他人民宅誤認為友人住處，不斷敲門呼喊讓居民不勝其擾。圖／警方提供

口罩 新竹 疫情

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