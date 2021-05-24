台中大里一家4口燒炭3死1送醫 鄰居：經濟不佳昨晚吵得厲害

報系資料照／記者林佩均攝影 台中巿大里區上午傳出疑似父母帶兩幼子燒炭自殺慘劇，警方和消防人員趕抵時，父母和7歲男童已死亡，僅一名6歲女童生還，被送醫觀察，無生命危險。

據指出，消防人員上午9時52分據報，立即出動前往大里區中山路救援，當上到四樓時，發現該處疑是一家4口，但父母和一名男童已死亡，地上還有裝燒炭的盆子，消防人員接著將倖存的女童送醫。

據鄰居指出，這對夫妻的先生姓藍，是屏東人，帶著妻小租屋當地，但平日經常吵架，昨晚還吵得非常激烈，未料因此發生不幸。

據指出，消防人員上午9時52分據報，立即出動前往大里區中山路這對夫妻居住的社區大樓救援，當上到四樓時，發現該處一家4口，但夫妻倆和一名男童已死亡，地上還有燒炭盆。消防人員接著將倖存的女童送醫。

據鄰居指出，這個家庭男主人姓藍，約38歲，是屏東人，平日當散工，帶著妻小租屋在那兒，夫妻倆平常經常吵架，鄰居都曾聽聞。昨晚還吵得非常激烈，曾有住戶向管理員反映。

今一早，藍姓男子的老闆因打電話一直沒人接，於是趕往瞭解，才發現一家四口發生不幸。據指出，藍家夫妻吵架的原因疑和經濟情況不佳有關，家裡經常收到欠費的單據。 台中大里一家4口燒炭。圖／google社區街景照

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