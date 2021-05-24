欠2萬元被打到掉一地口罩 左營警4小時逮聚眾鬥毆者

高雄左營區蓮池潭附近一處宮廟，發生一起聚眾鬥毆事件，王姓男子因積欠謝姓男子2萬元債務，雙方昨相約談判，因王身上未帶錢還款，雙方起了口角糾紛，謝便與友人廖姓、崔姓、李姓男子，或用棍棒或用徒手毆打王。警方獲報到場時謝等人已做鳥獸散，今凌晨2點左右帶回他們，警詢後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，家住台南的王男（21歲）因3月多時欠下謝男（30歲）2萬元債務。昨晚2人相約到蓮池潭談判債務，王便從台南開白色轎車南下，但途中他又改停車在蓮池潭附近一間宮廟等待。

昨晚約9點時，廖男（33歲）開著白色休旅車載著謝男、李男（28歲）到場，另一名崔男開著藍色休旅車緊隨在後，雙方一到場先就債務問題發生談判，最後一言不合起了口角。

謝男等人就趁王男回到白色轎車取物時，或用棍棒或用徒手毆打王男，王車上的一包備用口罩還掉落撒出。警方獲報到場，謝男等人已做鳥獸散，不過警方立即成立專案小組漏夜偵辦，調閱監視器鎖定謝男等人，在今天凌晨2點多時逐一帶回。