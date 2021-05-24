聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情發燒宅男想展開人與人的連結 到超商買點數險被騙
「哥哥，想和我見面嘿咻得先買遊戲點數哦！」22歲洪姓年輕男子在疫情期間，透過LINE認識一名綽號兮兮的女子，她告訴洪可以提供性服務，但要他先到超商購買2 萬5千元遊戲點數，超商店長昨天傍晚發覺有異，報警攔阻。
台南市警二分局南門派出所員警，昨天傍晚6點多接獲中西區西門路一段超商店家報案，有人疑因網路交友遭到詐騙，洪姓男子（22）在Line 通訊軟體上與一名外號兮兮女子通訊往來，該女子引誘洪姓稱能夠提供性服務，要求洪至超商購買點數，於購買點數時經柳姓店長機警發現有詐騙情事，立即通報二分局南門所前往協助。
南門所巡佐李曜丞、警員黃毓晴立即趕赴至現場了解，詳細告知告知洪此為網路色情應召詐財詐騙手法方式，合力勸說下洪才打消購買點數念頭，成功攔阻詐騙2萬5千元。
市警二分局表示，詐欺手法層出不窮，無論民眾收到何種訊息或電話，要求操作提款機、匯款、購買點數卡、接收監管資料、提交金錢都是屬於詐騙手法，歹徒都是利用受害者焦急、擔心的情緒進行詐騙，只要一聽二掛三查證，即可減少詐騙案的發生，有任何詐騙相關的疑問，也可撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言