疫情發燒宅男想展開人與人的連結 到超商買點數險被騙

「哥哥，想和我見面嘿咻得先買遊戲點數哦！」22歲洪姓年輕男子在疫情期間，透過LINE認識一名綽號兮兮的女子，她告訴洪可以提供性服務，但要他先到超商購買2 萬5千元遊戲點數，超商店長昨天傍晚發覺有異，報警攔阻。

台南市警二分局南門派出所員警，昨天傍晚6點多接獲中西區西門路一段超商店家報案，有人疑因網路交友遭到詐騙，洪姓男子（22）在Line 通訊軟體上與一名外號兮兮女子通訊往來，該女子引誘洪姓稱能夠提供性服務，要求洪至超商購買點數，於購買點數時經柳姓店長機警發現有詐騙情事，立即通報二分局南門所前往協助。

南門所巡佐李曜丞、警員黃毓晴立即趕赴至現場了解，詳細告知告知洪此為網路色情應召詐財詐騙手法方式，合力勸說下洪才打消購買點數念頭，成功攔阻詐騙2萬5千元。