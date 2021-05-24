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海洋大學冷氣機起火 飲水機管線燒融剛好把火滅掉
基隆市國立台灣海洋大學海洋科學與資源學院今早發生火警，起火點是105礦物與地球化學實驗室的冷氣機。消防人員發現，冷氣機旁有飲水機自來水配管，燒融後噴出的水流剛好把火撲滅，未再延燒，無人傷亡，排煙後化解危機。
海大人員說，今早有人進入實驗室，看到濃煙竄出，地板還有水流，趕緊向警衛反應，校方人員趕到105研究室，因為沒有鑰匙無法進入，急向消防局求助。
基隆市消防局上午7點多接獲報案電話，指海大校園冒出黑煙，消防局第一救災救護大隊長林建隆率隊前往搶救。
消防人員到場後，在海洋科學與資源學院1樓搜尋起火點，查出黑煙來自地球與化學實驗室，破門後發現窗型冷氣機起火燃燒，但火已撲滅。實驗室當時裡面沒人，起火原因由消防局火災調查科人員鑑識調查。
今年2月5日海大海洋法律與政策研究學院大樓也發生火警，起火點為地下室總務處堆放物品的雜物間，消防人員及時滅火，燃燒面積約30平方公尺，無人員傷亡。
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