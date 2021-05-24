宅防疫！車禍資料申請 台中交通大隊：多用網路少用馬路
目前正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，中央流行疫情指揮中心都建議民眾減少出門，台中市警局交通大隊為減少民眾路途往返奔波之苦，早在2017年就提供相關的網路申請的服務，更導入自然人憑證認證機制，車禍事故當事人在家就能完成事故資料申請、取件，根據統計，線上申請的人數逐年增加，去年已有19萬餘件的申請量，目前正值疫情期間，台中市交大呼籲市民可多加利用。
台中市警局交大表示，為更方便民眾申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，在道路交通事故為民服務系統內，除能線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表外，另也導入使用自然人憑證的認證機制，操作簡易、方便快速，節省臨櫃排隊取件的不便。
台中市交大指出，事故當事人直接在家裡就能完成事故資料申請及取件，不需再前往警察機關領取，不僅減少民眾等候的時間，尤其目前為防疫期間，直接於線上申領資料更可防止與他人接觸機會，大大降低感染風險，省時、省力、安全又便利。
「多用網路少用馬路」台中市交大解釋，如在台中市發生交通事故7日後，可用自然人憑證至「臺中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統（http://aps.police.taichung.gov.tw/TJMWebApp/web000）申請交通事故資料（現場圖、照片、分析研判表）後自行下載相關資料，也可以手機掃描當事人登記聯單左方QR-code快速連結申請。
台中市交大統計，民眾線上申領交通事故資料，2017年共申請14萬5546件，2018年15萬8200件，2019年17萬6896件，2020年19萬2486件，顯見民眾對於線上申請的便利性及接受度頗高。
台中市交大隊長陳松寅呼籲，民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請之事故資料，網路線上申辦好處多，提供「免排隊」、「免等候」、「零距離」、「零時差」與「無感染風險」的便利服務，並配合政府達到電子化行政作業，簡化民眾向政府洽公流程，提升為民服務效率，更保護民眾生命財產安全。
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