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PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

急煞行人嚇到跌倒受傷又肇逃 男沒悔意遭判1年2月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

邱姓男子去年6月20日晚間開車行經新竹縣竹東鎮長春路三段，超車時跨越對向車道，遇上橫越馬路的余姓行人，邱急忙按喇叭、緊急煞車，卻因此嚇到余，導致其倒退、重心不穩而摔倒在地，造成頭部、肋骨受傷，不料邱肇事後未下車察看，竟直接開車離去；新竹地院審理終結，認為邱始終否認犯行，和解態度又強硬，看不出悔意，依駕駛動力交通工具肇事，致人受傷而逃逸判邱1年2月。

法官審理時，邱男否認肇逃，辯稱自己沒看見余男倒地，對方受到驚嚇退後時自己開車已經超前，因將注意力放在右側，未觀察左側，才以為余已經離開，倘若他發現對方倒地，一定會停車查看，行車記錄器是廣角的，但他不見得看的到。

但法官勘驗現場翻拍照片，發現邱男可清楚看見余男在前方閃避、後退、跌倒在地等動作，邱既然承認看見余，怎麼可能只看見余閃避後退，而未見倒地？尤其余倒地的位置就在邱駕駛車輛的左前方，因此認為邱的辯詞違反常情，不足採信，且邱犯下肇事逃逸罪的事證明確。

法官認為，邱男沒有前科，素行尚佳，因開車跨越車道導致車禍，對於余男的傷害應負過失程度重大，且已認為自己開車違規的行為可能導致對方受傷的情形下，不僅未下車進行必要的救護措施及留在現場等警方前往處理，反駕車逃逸，當時正值夜間，發生地又是人車往來頻繁的主要道路，直接棄余人身安危於不顧，對其造成身心傷害，犯後始終否認，雖在過失傷害部分與對方達成和解，但態度強硬看不出悔意，審酌依致人受傷而逃逸判邱1年2月。

新竹地院審理終結，認為邱始終否認犯行，和解態度又強硬，看不出悔意，依駕駛動力交通工具肇事，致人受傷而逃逸判邱1年2月。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，認為邱始終否認犯行，和解態度又強硬，看不出悔意，依駕駛動力交通工具肇事，致人受傷而逃逸判邱1年2月。圖／報系資料照

新竹 車道

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