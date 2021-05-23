機智波麗士尋手機失主 與知名女歌手同名同姓

高雄前鎮警分局警員受理民眾撿到遺失iPhone手機，儘管手機螢幕鎖定，警員機靈喚醒Siri「嘿！打給媽媽」，果然撥通電話，找到失主母親；正當失主到所領取時，才發現這名失主恰好與知名女歌手蔡依林同名同姓，巧合讓警員笑稱自己幫大咖名人尋回手機。

警方表示，前天上午一名熱心民眾，撿到一支新iPhone到前鎮警分局前鎮街派出所內，無奈手機螢幕上鎖，無法查找手機失主資訊。

這時，警員靈機一動，對準喚醒iPhone中麥克風呼喊「嘿！Siri，打給媽媽」，電話果然撥通，由失主的母親接通，初時還驚訝警方怎麼知道她的電話，警員回說「都是Siri幫的忙」，讓婦人嘖嘖稱奇。

在傍晚6點多時，失主蔡姓女子在友人陪伴下走到派出所，見到手機失而復得，她喜出望外，不斷向警方道謝。