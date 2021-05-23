影／網紅「二星兄弟」團長澄清 團隊無人烤雞、被抹黑

針對被人檢舉影射防疫期間聚眾烤肉未戴口罩，擁有6萬多名粉絲訂閱的YouTuber「二星兄弟」的江姓團長指出，他為了釐清此事，特地調閱數段公司門口監視器影像，證實當時在人行道烤雞的人，均非二星兄弟團隊人員，而是人力派遣公司的合作廠商員工。

靠近台北港的新北市八里區商港六路某社區，昨晚被檢舉一樓店面人行道群聚烤肉開趴沒戴口罩，警察來過也沒開罰，由於事發位置就在「二星兄弟」團隊開設的「千泰社」神壇門口，同時也是報關行、海運、人力派遣公司，因此被影射是網紅團隊破壞防疫規定。

江團長說，防疫升級到三級警戒期間，「二星兄弟」團隊全部放假在家，基本上沒人會去八里的公司，他實在不懂這些合作廠商的員工，為何會去公司門前人行道烤雞？從以前就把這裡當成一個聯絡據點吧！