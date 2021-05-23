快訊

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／網紅「二星兄弟」團長澄清 團隊無人烤雞、被抹黑

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

針對被人檢舉影射防疫期間聚眾烤肉未戴口罩，擁有6萬多名粉絲訂閱的YouTuber「二星兄弟」的江姓團長指出，他為了釐清此事，特地調閱數段公司門口監視器影像，證實當時在人行道烤雞的人，均非二星兄弟團隊人員，而是人力派遣公司的合作廠商員工。

靠近台北港的新北市八里區商港六路某社區，昨晚被檢舉一樓店面人行道群聚烤肉開趴沒戴口罩，警察來過也沒開罰，由於事發位置就在「二星兄弟」團隊開設的「千泰社」神壇門口，同時也是報關行、海運、人力派遣公司，因此被影射是網紅團隊破壞防疫規定。

江團長說，防疫升級到三級警戒期間，「二星兄弟」團隊全部放假在家，基本上沒人會去八里的公司，他實在不懂這些合作廠商的員工，為何會去公司門前人行道烤雞？從以前就把這裡當成一個聯絡據點吧！

而警察獲報到場勸導之後，他們的派遣工頭也有帶人來再度勸離，可能因此被檢舉人誤會是「越來越多人到場開趴」，事實上一開始有5人在場烤桶仔雞，到了將近午夜12點又多了1人，沒多久便收拾離開。江團長說，檢舉人在臉書貼文聲稱「越晚越多人，妹子都來了，音樂還放起來，辦起派對，好熱鬧。」似乎與事實不符。

烤雞的人群後來增加到第６個，並未看見女生。圖／「二星兄弟」江團長提供
烤雞的人群後來增加到第６個，並未看見女生。圖／「二星兄弟」江團長提供
５個人在人行道烤雞，警方獲報到場勸離。圖／「二星兄弟」江團長提供
５個人在人行道烤雞，警方獲報到場勸離。圖／「二星兄弟」江團長提供

警察 YouTuber 口罩 網紅

延伸閱讀

新北烤肉開趴未戴口罩 民眾怒批：聽說是網紅背景很硬

末節僅得1分無礙 唐西奇：重要是球隊贏了

網紅「最強帶貨王」是他們！　解密導購背後關鍵秘辛

137公斤網紅「狠鏟68公斤」變身日版彭于晏！超狂對比照公開

相關新聞

廣角鏡／馬崙山火警 也是野炊惹禍？

玉山八通關杜鵑營區火燒山幾已確定是人為因素造成，延燒五天的谷關馬崙山森林火警，昨天也傳出極可能是山友引起；救火人員發現起...

機智波麗士尋手機失主 與知名女歌手同名同姓

高雄前鎮警分局警員受理民眾撿到遺失iPhone手機，儘管手機螢幕鎖定，警員機靈喚醒Siri「嘿！打給媽媽」，果然撥通電話...

影／網紅「二星兄弟」團長澄清 團隊無人烤雞、被抹黑

針對被人檢舉影射防疫期間聚眾烤肉未戴口罩，擁有6萬多名粉絲訂閱的YouTuber「二星兄弟」的江姓團長指出，他為了釐清此...

酒醉男餐廳拒戴口罩又譙警 酒醒後悔被送辦

台南市新營區三民路一間鐵板燒店，前晚發生酒醉男子在店內等待用餐時，不停咳嗽未戴口罩，警方趕至勸導男子時遭拒，還遭三字經怒...

玉山林班燒8天獲控制 森管員歡呼終於能回家

玉山事業區第52林班發生森林火災至今第8天，今天午後下了一場及時雨，讓火勢獲得控制，連日在山上搶救的森林護管員歡欣鼓舞，...

穿國民黨主任背心不戴口罩還打人 黨部：早已解除職務

台中市邱姓男子遭人指控22日在北屯區松竹路二段並排停車，下車沒帶口罩在麵店買宵夜，民眾勸阻時還遭其拿甩棍打傷；被打民眾事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。