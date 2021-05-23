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酒醉男餐廳拒戴口罩又譙警 酒醒後悔被送辦
台南市新營區三民路一間鐵板燒店，前晚發生酒醉男子在店內等待用餐時，不停咳嗽未戴口罩，警方趕至勸導男子時遭拒，還遭三字經怒罵，警方訊後依傳染病防治法移請衛生局裁罰。
新營警分局民治派出所前晚9點多獲報，一名男子在三民路某鐵板燒店點餐後等待用餐，不時大呼小叫且不停咳嗽，身上有濃濃酒味，警員到場勸導男子戴上口罩遭拒，還用三字經罵警員，經勸阻無效，強制將男子帶回派出所保護管制，男子酒醒後後悔不已，警方訊後依傳染病防治法移請衛生局裁罰，男子將被處以3000元以上、1萬5千元罰鍰。
而前晚10點多，50多歲婦人在新營區新進路加油站加油時也未戴口罩，加油站員工提醒婦人不滿怒罵，警方獲報趕至，婦人才戴上口罩，警方告誡後並未開罰。
警方呼籲，防疫不容有破口，若發現有未戴口罩者，警方會先行勸導，不聽者就會立即開罰，民眾若是對執行公務人員施以強暴、脅迫或是侮罵等行為，警方將強勢執法，展現維護公權力決心。
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