酒醉男餐廳拒戴口罩又譙警 酒醒後悔被送辦

台南市新營區三民路一間鐵板燒店，前晚發生酒醉男子在店內等待用餐時，不停咳嗽未戴口罩，警方趕至勸導男子時遭拒，還遭三字經怒罵，警方訊後依傳染病防治法移請衛生局裁罰。

新營警分局民治派出所前晚9點多獲報，一名男子在三民路某鐵板燒店點餐後等待用餐，不時大呼小叫且不停咳嗽，身上有濃濃酒味，警員到場勸導男子戴上口罩遭拒，還用三字經罵警員，經勸阻無效，強制將男子帶回派出所保護管制，男子酒醒後後悔不已，警方訊後依傳染病防治法移請衛生局裁罰，男子將被處以3000元以上、1萬5千元罰鍰。

而前晚10點多，50多歲婦人在新營區新進路加油站加油時也未戴口罩，加油站員工提醒婦人不滿怒罵，警方獲報趕至，婦人才戴上口罩，警方告誡後並未開罰。