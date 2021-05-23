快訊

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒醉男餐廳拒戴口罩又譙警 酒醒後悔被送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營區三民路一間鐵板燒店，前晚發生酒醉男子在店內等待用餐時，不停咳嗽未戴口罩，警方趕至勸導男子時遭拒，還遭三字經怒罵，警方訊後依傳染病防治法移請衛生局裁罰。

新營警分局民治派出所前晚9點多獲報，一名男子在三民路某鐵板燒店點餐後等待用餐，不時大呼小叫且不停咳嗽，身上有濃濃酒味，警員到場勸導男子戴上口罩遭拒，還用三字經罵警員，經勸阻無效，強制將男子帶回派出所保護管制，男子酒醒後後悔不已，警方訊後依傳染病防治法移請衛生局裁罰，男子將被處以3000元以上、1萬5千元罰鍰。

而前晚10點多，50多歲婦人在新營區新進路加油站加油時也未戴口罩，加油站員工提醒婦人不滿怒罵，警方獲報趕至，婦人才戴上口罩，警方告誡後並未開罰。

警方呼籲，防疫不容有破口，若發現有未戴口罩者，警方會先行勸導，不聽者就會立即開罰，民眾若是對執行公務人員施以強暴、脅迫或是侮罵等行為，警方將強勢執法，展現維護公權力決心。

酒醉男子在鐵板燒店等待用餐拒戴口罩，還怒罵警方，稍後被帶回派出所送辦。記者謝進盛／翻攝
酒醉男子在鐵板燒店等待用餐拒戴口罩，還怒罵警方，稍後被帶回派出所送辦。記者謝進盛／翻攝

口罩 衛生局

延伸閱讀

基隆老翁求助送醫驗出確診 2名消防隊員居家隔離

酒醉女未戴口罩遭拒賣扯違停 動手拉闆娘頭髮拖行被逮

超商、加油站廁所紛紛關閉 身障者外出自備尿袋

酒醉男報警謊稱在超商被搶3元 法官判他拘役30天

相關新聞

廣角鏡／馬崙山火警 也是野炊惹禍？

玉山八通關杜鵑營區火燒山幾已確定是人為因素造成，延燒五天的谷關馬崙山森林火警，昨天也傳出極可能是山友引起；救火人員發現起...

機智波麗士尋手機失主 與知名女歌手同名同姓

高雄前鎮警分局警員受理民眾撿到遺失iPhone手機，儘管手機螢幕鎖定，警員機靈喚醒Siri「嘿！打給媽媽」，果然撥通電話...

影／網紅「二星兄弟」團長澄清 團隊無人烤雞、被抹黑

針對被人檢舉影射防疫期間聚眾烤肉未戴口罩，擁有6萬多名粉絲訂閱的YouTuber「二星兄弟」的江姓團長指出，他為了釐清此...

酒醉男餐廳拒戴口罩又譙警 酒醒後悔被送辦

台南市新營區三民路一間鐵板燒店，前晚發生酒醉男子在店內等待用餐時，不停咳嗽未戴口罩，警方趕至勸導男子時遭拒，還遭三字經怒...

玉山林班燒8天獲控制 森管員歡呼終於能回家

玉山事業區第52林班發生森林火災至今第8天，今天午後下了一場及時雨，讓火勢獲得控制，連日在山上搶救的森林護管員歡欣鼓舞，...

穿國民黨主任背心不戴口罩還打人 黨部：早已解除職務

台中市邱姓男子遭人指控22日在北屯區松竹路二段並排停車，下車沒帶口罩在麵店買宵夜，民眾勸阻時還遭其拿甩棍打傷；被打民眾事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。