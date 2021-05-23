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玉山林班燒8天獲控制 森管員歡呼終於能回家

中央社 / 嘉義市23日電

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，23日進入第8天，在午後一場陣雨協助下，火勢終於獲得控制，讓辛苦多日的森林護管員歡欣鼓舞。 中央社
嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班16日清晨發生森林火災，23日進入第8天，在午後一場陣雨協助下，火勢終於獲得控制，讓辛苦多日的森林護管員歡欣鼓舞。 中央社

玉山事業區第52林班發生森林火災至今第8天，今天午後下了一場及時雨，讓火勢獲得控制，連日在山上搶救的森林護管員歡欣鼓舞，高喊終於能回家了。

嘉義林管處副處長李定忠表示，玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近5月16日清晨發生森林火災，今天搶救進入第8天，火勢持續延燒，截至中午，延燒面積已達71公頃。

李定忠指出，火場附近下午2時開始陸續有降雨情況，經觀測火場暫無擴燃情形，下午4時現場回報火勢獲得控制，讓連續好多天都沒回家的森林護管員大聲歡呼，高喊終於可以回家了。

玉山事業區第52林班搶救環境惡劣，不僅在偏遠的中央山脈附近，且地勢陡峻，擔任地面搶救人力的森林護管員須靠直升機載運至火場附近，還要攀爬數小時才能到現場。

李定忠說，玉山林班火災搶救任務，森林護管員最辛苦，連日來，大白天頂著大太陽，使用工具清理防火線，肚子餓了靠乾糧填補飢餓感，夜晚只能紮營休息，即使工具壞了、手腳受傷痠痛，全身被燻得一身黑，還是彼此鼓勵繼續往前進。

李定忠表示，來自嘉義、南投、花蓮、屏東等林管處的森林護管員投入救災，雖然連日在山上過得比流浪漢還慘，但透過影像回傳，森林護管員辛苦開闢的防火線成功阻止火勢蔓延，森林護管員現場振奮歡呼的場景，實在令人感動。

李定忠強調，這次投入救災的森林護管員為了保護國家森林資源，無怨無悔，可作為林業人心目中的英雄形象。

玉山事業區第52林班發生森林火災，登山社團在網路上流傳，引起火災的是任職國家通訊傳播委員會（NCC）的專委喬建中，事後他坦言當時不小心弄翻爐火。嘉義林管處表示，火災撲滅後會討論求償事宜。

火災 玉山

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