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旅客遊花蓮未戴口罩 警方立即取締
一名來自台北的施姓女子與友人到花蓮旅行，因未戴口罩遭警方攔查，施女供稱，因台北疫情嚴重，到花蓮躲避，沒想到全台都三級警戒，警方交由衛生局舉發開罰，截至昨天民眾外出未戴口罩，全縣共49件，衛生局目前則收到17件，依行政流程呈核中。
花蓮警分局指出，因傳統市場人潮流動，難落實實聯制，易成為防疫破口，警方今天與花蓮市公所針對重慶、中華及復興等傳統市場，向攤販及採購的民眾宣導防疫，請大家確實戴好口罩，遵守防疫相關規定，並保持社交距離，不讓自己成為防疫破口。
截至目前花蓮警分局配合衛生主管機關、市公所人員，查處違反停業規定店家計13家，包括按摩業、麻將館、卡拉ok、夾娃娃機店等，警方未來仍將持續加強查處，請民眾務必配合政府發布的各項防疫措施，以免受罰。
新城警分局則針對熱門景點合歡山、太魯閣等處進行稽查，新城警分局表示，合歡山以往大批人馬群聚出遊的情形已不復見，現在上山的遊客大多三三兩兩出遊，且都遵守社交距離、戴口罩。警方持續前往各熱門景點、登山步道向遊客宣導，巡視沿途遊客是否依規定遵守各項防疫措施，並請民眾減少不必要外出及避免群聚。
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