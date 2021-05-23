旅客遊花蓮未戴口罩 警方立即取締

一名來自台北的施姓女子與友人到花蓮旅行，因未戴口罩遭警方攔查，施女供稱，因台北疫情嚴重，到花蓮躲避，沒想到全台都三級警戒，警方交由衛生局舉發開罰，截至昨天民眾外出未戴口罩，全縣共49件，衛生局目前則收到17件，依行政流程呈核中。

花蓮警分局指出，因傳統市場人潮流動，難落實實聯制，易成為防疫破口，警方今天與花蓮市公所針對重慶、中華及復興等傳統市場，向攤販及採購的民眾宣導防疫，請大家確實戴好口罩，遵守防疫相關規定，並保持社交距離，不讓自己成為防疫破口。

截至目前花蓮警分局配合衛生主管機關、市公所人員，查處違反停業規定店家計13家，包括按摩業、麻將館、卡拉ok、夾娃娃機店等，警方未來仍將持續加強查處，請民眾務必配合政府發布的各項防疫措施，以免受罰。